El miedo a que sus oponentes acabaran ganándoles les llevaba de cabeza a competir en esa carrera hacia la autodestrucción. “Watchmen” (1986), Alan Moore

Lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) era de esperarse tarde o temprano, ya que en la vida todo es cíclico y la dialéctica pocas veces se equivoca.

Así como le había tocado al PRSC y al PRD, todo mundo presagiaba que más temprano que tarde la división y autodestrucción tocaría las puertas del PLD y esto por varias razones lógicas:

Dice un refrán popular que en un rejón no puede haber dos gallos. En el PLD por muchos años hubo dos gallos coexistiendo porque esos liderazgos se complementaban, pero eso ha llegado a su fin, Danilo Medina y Leonel Fernández se han infringido heridas que parecen insalvables.

Tanto tiempo en el poder obnubila a los protagonistas y tienden a menospreciar adversarios, cometer errores y desgastarse en el ejercicio del poder.

Una oposición débil fue el caldo de cultivo para que esa vieja lucha interna llegara a niveles fratricidas porque ambos grupos entendían que quien saliera ganador de las primarias sería el próximo presidente de la República.

Ambos grupos a lo interno del PLD han cometido errores infantiles que les han conducido a una cuesta muy peligrosa a más de 200 KM por hora y con las bandas de frenos botando humo.

Menospreciar a Leonel

Dice Robert Grenne en su libro de las 48 leyes del poder que nunca debemos minimizar al adversario y esto fue un error que lo cometieron los dos grupos en disputa.

El equipo del presidente Medina se confió de la maquinaria del Estado y la estructura partidaria que tenían mayoría, pero muchos de estos de manera irresponsable se enfocaron solo en sus candidaturas descuidando el apoyo a Gonzalo después del apoyo que se les había dado.

Esto repercutió de manera directa en el porcentaje final de la votación a nivel presidencial. Si cada uno de los precandidatos a posiciones municipales y congresuales hubiesen hecho su tarea otra fuera la historia.

Hubo gente que traicionó al Presidente sabiendo lo mucho que había en juego y también hubo gente que pensó que Leonel no tendría la capacidad de sacar la cantidad de votos que sacó frente al Estado y por poco los agarra “asando batata”.

En el lado del presidente Fernández cometieron el error de menospreciar la capacidad de Gonzalo derrotarle y diseñaron una estrategia de atacar sus limitaciones de oratoria y su supuesta poca experiencia de Estado cayendo en el error de mofarse entendiendo que sería incapaz de derrotar a Leonel.

También Leonel cometió el error de enfrentar de manera directa al presidente Medina sabiendo lo que representa el poder del Estado en un país como este.

Al equipo de Fernández se les olvidó que ese pleito no era con Gonzalo sino con Danilo quien es el estratega político más fino que hay en el país en esta generación, ese error de cálculo les costó las primarias.

El discurso del lunes

Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad decía Joseph Goebbels .

El presidente Leonel Fernández reiteró cual serie de Netflix una narrativa de fraude en las primarias del pasado día 6 de octubre, pero volvió a arrojar una serie de acusaciones contra la JCE sin presentar más que explicaciones muy bien construidas y con un maestro de la oratoria como lo es pueden lucir convincentes, pero sin presentar ninguna prueba fehaciente de los hechos que señalan.

Acusar a la JCE de ser parte de un fraude diciendo que provocaron un incendio para acceder a los equipos es algo totalmente ilógico porque sí la Junta estuviese confabulada para hacerle un fraude como dicen no hubiese provocado el incendió para acceder a cualquier área o equipo.

Otra incongruencia dentro del discurso fue citar tres supuestos lugares donde operaron unos supuestos hackers, pero uno se pregunta ¿Por qué no los confrontaron en fragante delito? ¿Por qué no hay un video, fotos o nombres de estos?

Otra inconsistencia en la narrativa es que han dicho que los hackers eran rusos, luego que fue Jochy Gómez y ahora un supuesto Indú.

Al final se percibe más un tema narcisista y de problema de ego, una negación a una realidad evidente y una actitud egoísta sin importar la estabilidad, tranquilidad o paz social.

No importa la opinión del CONEP, de la Iglesia ni de nadie, en conclusión, Leonel tiene que ser candidato o se hunde la isla. Pues no Leonel así no puede ser.

¿Qué viene ahora?

No me inscribo en el grupo que cree hubo un fraude, pero lo que sí tengo seguro es que si Leonel decide irse del PLD sería un problema en el corto plazo, pero por la actitud mostrada es mejor que se vaya a que se vuelva un cáncer dentro del partido y que haga metástasis.

Nadie puede negar la magnitud y el peso que tiene un tres veces presidente, minimizar el impacto de su salida sería un error. Sería un golpe, pero cualquier enfermedad detectada a tiempo tiene remedio, más allá de que en la historia política dominicana hay una tradición de que los líderes que se van de los partidos se van solos hay muchos factores que harían de esta una situación especial.

Al margen de que uno asume que los candidatos leonelistas (Abel Martínez, Felix Bautista ect.) no se inmolarían por seguir su líder, ya que la salvación es individual, el impacto mediático y la percepción que generaría esta ruptura sería muy negativa.

El problema aquí no es solo que Leonel se vaya, es que se ha propuesto desacreditar la JCE y poner en riesgo muchas variables para la estabilidad del país.

Los pleitos no le convienen a nadie y todos tenemos aprender a ganar y perder. Con este show de mal gusto pierde la sociedad, pierde el PLD y pierde la democracia, ojalá la sensatez albergue la mente de quienes toman decisiones y pueda haber un final feliz que es lo que merece el pueblo dominicano.