En un día Elon Musk dio positivo y negativo a coronavirus en cuatro pruebas de antígenos

EL NUEVO DIARIO, EEUU. – Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, manifestó a través de sus redes sociales que, en un día, dio positivo y también negativo al coronavirus.

Musk sostuvo en Twitter que se realizó cuatro pruebas de antígenos para la detección del virus y que dos de estas fueron positivas, y otras dos negativas.

Presuntamente haciendo referencia a la prueba rápida de antígenos de Becton Dickinson and Co, Musk sostuvo que “algo extremadamente falso está sucediendo. Me hice la prueba de la COVID cuatro veces hoy. Dos pruebas dieron negativo, dos dieron positivo. La misma máquina, la misma prueba, la misma enfermera. Prueba rápida de antígeno de BD”.

Agregó que se hizo dos pruebas PCR con laboratorios distintos y que los resultados los obtendrá en 24 horas.

Al ser preguntado sobre si presentaba algún síntoma, Elon indicó que tenía los propios de “un resfriado típico”.