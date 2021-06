En torno a los académicos correspondientes de la Academia Dominicana de la Lengua

En su tercera entrega a la prensa sobre la Academia Dominicana de la Lengua y sus Estatutos, el Académico de Número Diógenes Céspedes vuelve a tocar el tema de los Académicos Correspondientes. En el párrafo 7 de su artículo «La reforma estatutaria de 2006 no fue aprobada por el Pleno de la Academia Dominicana de la Lengua» (periódico digital Acento, del 5 de junio de 2021) él dice:

«Según los estatutos de 2002, válidos y vigentes, y por los que no se rige el director de la ADL, las figuras de académicos correspondientes y miembros colaboradores son inexistentes, por los que esa categoría debe de abstenerse de participar en este conflicto entre académicos de número y debo recordar, además, que un académico electo no tiene existencia (es decir, voz y voto) hasta que no presenta su discurso de ingreso a la ADL».

Escritores Diógenes Céspedes y Bruno Rosario Candelier, Académico de Número y Director de la Academia Dominicana de la Lengua, respectivamente.

Preocupado ante esa radical afirmación hecha por Céspedes, ya que soy Académico Correspondiente,* decidí consultar al Director de la Academia Dominicana de la Lengua, Dr. Bruno Rosario Candelier, a quien, luego de unas protocolares palabras, le hice la siguiente pregunta: «¿Soy o no soy Académico Correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua?» Su respuesta ―inmediata, serena y esclarecedora― fue la que a continuación transcribo:

«El concepto de Miembro Correspondiente figura en los dos Estatutos: en los originales y en los modificados. Lo que pasa es que Diógenes Céspedes quiere desconocer a los Miembros Correspondientes. Si él leyera bien los Estatutos originales se daría cuenta que ahí figuran las tres categorías de académicos de la lengua: Miembro de Número, Miembro Correspondiente y Miembro Supernumerario. La categoría de Miembro Correspondiente existe en todas las academias y nuestros Estatutos fueron reconocidos por la Real Academia Española. De manera que no hay que hacerle caso a las antojadizas opiniones orientadas a desconocer la legalidad de los miembros correspondientes».

A eso, el destacado lingüista y hombre de letras agregó luego: «La actual Junta Directiva está dentro de la legalidad, que ha funcionado desde el principio acorde con las disposiciones estatutarias. Por eso el actual director ha contado siempre con los votos mayoritarios de los miembros de número de la institución».

(Pronuncié mi discurso de incorporación formal a las 5:00 p.m. del martes 24 de julio de 2018. Título del mismo: «Pedro Henríquez Ureña a través de su ideario y de su vida itinerante (1884-1946)», publicado en el Boletín de la Academia Dominicana de la Lengua número 34, salido de la imprenta Amigo del Hogar en marzo 2019. Al acto asistieron varios Académicos de Número y varios Académicos Correspondientes.

Es importante consignar en este entre paréntesis que en el año 2004 fui designado Consultor Bibliográfico (Honorífico) de la Academia Dominicana de la Lengua, es decir, llevo 17 años siendo parte de esa corporación, lo cual me otorga derecho a opinar sobre cualquier asunto referido a la Academia Dominicana de la Lengua, independientemente de lo que pueda pensar cualquier arrogante Académico de Número que asuma actitudes discriminatorias negadoras del derecho de opinar, violando, de ese modo, lo consignado en el Artículo 49 de la constitución dominicana en materia de libertad de expresión: «Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa». Ver: Gaceta Oficial, No. 10561, del 26 de enero de 2010).

Ocurre que no me había detenido nunca en la lectura de la versión de 2002 de los Estatutos de la Academia Dominicana de la Lengua por entender que lo que estaba en el tapete era el tema de los Estatutos puestos en vigencia en el año 2006. Pero la respuesta aclaratoria, que arroja luz y deja en evidencia la interpretación tergiversadora de Diógenes Céspedes, fue como una invitación a hurgar en los Estatutos originales, aprobados el 1 de marzo del año 2002 por Joaquín Balaguer, Mariano Lebrón Saviñón, Rubén Suro García-Godoy, Lupo Hernández Rueda, Federico Henríquez Gratereaux, Bruno Rosario Candelier, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, Víctor Villegas, Pedro Vergés, Marcio Veloz Maggiolo, Rafael González Tirado, Carlos Esteban Deive e Irene Pérez Guerra.

En su Artículo 3 esa versión de los Estatutos ―en base a los cuales Céspedes dice que «las figuras de académicos correspondientes y miembros colaboradores son inexistentes»― reza así:

«Art. 3.- La Academia está integrada por los siguientes representantes:

Académicos de número, elegidos por la Asamblea Ordinaria, establecidos por letras del alfabeto, para cada sillón en propiedad.

Académicos correspondientes, dominicanos y extranjeros, elegidos por la Junta Directiva.

Académicos Supernumerarios, designados por la Junta Directiva».

Me parece muy grave que un intelectual y académico del nivel de Diógenes Céspedes ―con 80 años recién cumplidos y con una trayectoria de larga data como crítico literario y como educador― haya cometido un error tan infantil. Me atrevo a pensar que fue producto de un olvido o de una relectura muy rápido quizá. A veces pasa.

Los Académicos Correspondientes dominicanos son 33. Cito algunos de ellos en orden alfabético: Ángela Hernández Núñez, Carlisle González, Carmen Pérez Valerio, Emelda Ramos, Emilia Pereyra, Fernando Cabrera, Iván García Guerra, Juan Fredy Armando, Juan Ventura, Miguel Collado Segura, Miguel Solano, Ofelia Berrido, Sélvido Candelaria y Tulio Cordero. Tres de los citados reúnen méritos intelectuales, profesionales y morales suficientes para ser promovidos a la categoría de Académico de Número: González, García Guerra y Cabrera.

Concluyo este breve artículo aclaratorio diciendo lo siguiente: no me abstendré de «participar en este conflicto entre académicos», porque sería renunciar a un derecho reservado en los Estatutos para los Académicos Correspondientes, es decir, el derecho a voz. Por otro lado, considero que el Académico de Número Diógenes Céspedes debe rectificar públicamente como modo de desagravio ante sus colegas académicos y porque de no hacerlo entonces se podría interpretar que no ha sido un error de lectura, sino intencional, lo cual afectaría la imagen de la institución de la que él es parte importante y, sobre todo, su propia imagen como académico y como intelectual.

Por Miguel Collado

