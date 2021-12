En sectores de SDN ciudadanos cenan alumbrando con focos de celulares ante apagón general

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Desde el medio día de este viernes habitantes en sectores del municipio Santo Domingo Norte reportaron un apagón, a pesar de celebrarse la Noche Buena.

Ante el apagón, munícipes en barrios como Los Guaricano, Villa Mella, Sabana Perdida, La Victoria, Higüero, entre otros, indicaron que harán sus cenas alumbrados con velas.

Mientras que otros dijeron que alumbrarán con el foco de celulares debido a que los inversores que tienen algunos se les han descargado.

En una información difundida este viernes, aseguraron que esta no esta no es la primera vez en que hacen denuncia por falta de energía eléctrica, asegurando que inclusive han hecho el reporte a Edeeste, la cual según explicaron no ha atendido a su llamado.

