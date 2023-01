En Santiago abogan por aprobación urgente de Código Penal

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Nueva vez se encuentra en la palestra pública el Código Penal en la Republica Dominicana y es que desde mediados de 1998 grandes discusiones han surgido por la modificación del mismo.

El diputado por Santiago, Mateo Espaillat, subrayó que el país necesita de forma urgente la aprobación el mismo, porque de este dependerá el orden y el cumplimento de las normas.

“El país necesita estar en orden, el ciudadano tendrá que portarse bien”, indicó.

En las declaraciones ofrecidas en El Gran Teatro del Cibao, dijo que la modificación cuenta con 419 artículos, en donde en 417 están todos de acuerdo, pero que dos de ellos han creado fuertes enfrentamientos como son “Las tres causales, que una parte quiere que el aborto se mantenga totalmente prohibido y penalizado; y la otra busca que se permita el aborto en 3 situaciones especiales , además del artículo que hace relevancia a la discriminación y orientación sexual”.

“No solo los cambios que se requiere, el problema es que el Congreso se ponga de acuerdo en aprobar esa pieza que tanta falta le hace al país, o sea, no hay nada que sea más prioritario que aprobar el código penal, porque ese código tiene 70 nuevos ilícitos penales, que por ser un código con 204 años no lo contempla y una serie de acciones que ayudarían a que el país mejore su nivel de delincuencia”, apuntó.

Por su parte Soraya Suarez, ponderó que desde su opinión, las tres causales deben sacarse, ya que contaminan el desarrollo y avance del proyecto.

“Yo he sido una abanderada de que se saquen las causales, porque no estaban en el inicio del estudio del proyecto, “Por qué contaminar el proyecto con algo tan sensible para la sociedad y tan personal como hablar de causales”, puntualizó.

Continúo agregando, que la última ocasión que tocaron el código, fue haciendo énfasis a que la decisión fuera tomada por el médico y no por los padres.

Suarez, sugirió a los legisladores no volver a hacer introducción de otros temas para evitar conflictos con la agenda.

De su lado, Víctor García, director regional del Ministerio de Industrias y Comercio y Mipyme en Santiago, opinó que hay posiciones que son sumamente delicadas y que deben ser fijadas por el liderazgo político.

Sin embrago, añadió que a su entender tanto la iglesia como la población, deben llegar a un acuerdo con los dirigentes políticos para tomar acción con los puntos que influyen en el resultado final.

Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industrias de Santiago (Acis), concluyó diciendo que es una gran deuda que tienen con la ciudadanía y que espera que haya un acuerdo.

“El código tiene una deuda con el país, hace mucho tiempo que se ha estado en la modificación y no se ha podido, aquí todo mundo sabe que los problemas son las tres causales del aborto. Estamos esperando que el congreso de ponga de acuerdo y consensúe con la sociedad, los temas que tienen paralizado tan importante pieza”, resaltó.

