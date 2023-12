En San Cristóbal, la oposición parece estar en Babia

Si el comportamiento de los partidos de la oposición en otras demarcaciones del país, es similar o parecido al que hasta el momento han mostrado en esta ciudad de San Cristóbal, es mejor que dejen eso, porque si no se espabilan, se los van a comer con yuca.

Parece que han perdido de vista que febrero 18 está al doblar de la esquina, y que diciembre es un mes del gobierno, por lo que se reduce significativamente el tiempo para vender sus candidaturas al electorado, que por cierto, no luce muy entusiasmado por todos los entuertos para estructurar sus boletas municipales.

Su parsimonia debe estar preocupando a sus correligionarios que no logran entender el ambiente frío y desalentador si se quiere que muestran sus candidatos, que no terminan de articular discursos, ni parecen tener una estrategia comunicacional diseñada, no opinan, ni se involucran en nada y para colmo de males en San Cristóbal, acudirán divididos. Se impusieron los egos.

Olvidan además, que aún pudiendo ser muy buenos candidatos, tienen que acercarse y hacerse sentir en la población, mercadearse y sobre todo exponer ideas y propuestas de soluciones a los problemas que afronta esta ciudad, si es que de verdad quieren ganar, como habría de suponerse.

Olvidan también que se enfrentan a un partido de gobierno, cuyo presidente está en campaña reeleccionista, y es muy diligente y no titubea, cuando se trata de conseguir adherencias y sumar votos más que suficientes con las intenciones de salir victoriosos en las municipales de febrero y en las congresuales y presidenciales de mayo 24.

Y San Cristóbal, es parte de esa agenda, a pesar de la poca atención y el descuido gubernamental en esta importante plaza electoral, que irrita y hasta ofende, situación ésta, que no ha sabido capitalizar la oposición, porque sus contradicciones internas y externas los mantiene divididos, bien lejos, por allaaá,…sencillamente, parece que están en Babia, muy entretenidos, jugando vitilla.

Y camarón que se duerme…..

Con Dios, siempre

POR LEONARDO CABRERA DÍAZ