En salud, Pujols ha arrancado con buen pie en las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El cañonero dominicano Albert Pujols ha demostrado bastante poder al bate en su 21ra temporada en las Mayores y señala su régimen de entrenamiento y su decisión de reducir su consumo de carne en los últimos años como los motivos de su éxito.

Pujols, de 41 años, llegó al viernes con línea de .224/.278/.448, cinco jonrones y 12 remolcadas en 19 partidos por los Angelinos esta temporada, incluyendo 15 como inicialista titular.

Afirma Pujols que se ha sentido más fuerte desde que eliminó la carne por completo hace un par de años, aunque gradualmente ha ido reincorporando algo de carne a una dieta que consiste mayormente de pescado. El veterano considera que el cambio ha ayudado en cuanto a la inflamación y la energía se refieren.

“Me siento de lo mejor”, dijo Pujols. “Diría que mejor que me he sentido en mucho tiempo. Creo que parte de eso es el entrenamiento que hice este invierno. Cuando te estás desgastando o sintiendo lesiones, puedes estar en casa sin hacer nada y sentirte adolorido. Pero sabes que estás saludable cuando puedes entrenar en el gimnasio y levantar pesas. Es algo que sigo haciendo”.

El capataz de los Angelinos, Joe Maddon, ha quedado impresionado con Pujols y considera que la agilidad del quisqueyano le ha permitido mantenerse en el terreno de juego en los últimos años. Pujols ha estado prácticamente libre de lesiones desde que una dolencia en la rodilla izquierda le puso fin a su temporada del 2018 aquel el 28 de agosto.

“(Se ve) muy ágil”, señaló Maddon. “Cuando se estira, es muy flexible. Su corpulencia lo oculta. No pensarías eso. Pero lo he visto subir la pierna por encima de la barra durante las prácticas de bateo y digo, ‘Ay Dios mío”. Creo que su longevidad se debe a esa flexibilidad y a su voluntad. Hay que ser tenaz para hacer lo que él hace y hacerlo por tanto tiempo”.

Pujols agregó que, con su salud, ha incorporado una patadita esta temporada, lo cual le ha permitido generar más poder. Lleva cinco cuadrangulares en en el 2021, luego de conectar seis en 39 juegos el año pasado.

“Mi swing siempre está ahí”, dijo Pujols. “Puedes ver el promedio de bateo y desanimarte si estás bateando .224 o .226. Pero podría estar bateando .350 con mejor suerte. He estado poniendo buenos swings desde el primer día de los entrenamientos. Creo que parte de eso es la actitud y el enfoque que he tenido, pero me parece que estar saludable es la clave”.

Pujols, el único jugador en la historia de Grandes Ligas con al menos 650 jonrones y 650 dobles, se está avecinando a varios hitos. Ahora mismo, tiene 3,251 hits, lo cual lo coloca en el 14to lugar en la lista de todos los tiempos, y podría ascender al Top 10 con 69 imparables más, con los que superaría al Salón de la Fama Paul Molitor. Pujols también ha anotado 1,852 carreras en las Mayores y necesita otras 72 para superar a Derek Jeter y colocarse en el Top 10 en ese sentido. Está a 29 cuadrangulares de Alex Rodríguez (696) por el cuarto lugar en la historia. Pero a la vez, lo llena de orgullo que cuando dispute otros 16 partidos, superará a Brooks Robinson (2,896) para ocupar el 15to lugar en la historia.

“Significa algo, y eso es que me estoy poniendo viejo”, dijo Pujols entre risas. “No le doy mente, pero cuando estaba en San Luis, siempre me daba orgullo eso. Promediaba 159 partidos (al año). Es algo de lo cual obviamente estoy orgulloso. Si estoy saludable, quiero estar jugando. Obviamente, las lesiones en los últimos siete u ocho años no han sido divertidas para mí, pero he encontrado la manera de mantenerme en el terreno”.