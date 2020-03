En Rusia la próxima semana será no laboral y sin pérdida del salario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, RUSIA.-El presidente de Rusia, Vladímir Putin, informó este miércoles que la próxima semana no será laboral en su país como medida para minimizar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), pero ha precisado que los trabajadores deberán mantener íntegros sus salarios.

“Ahora es crucial prevenir la amenaza de la rápida propagación de la enfermedad, así que anuncio que la próxima semana no será laboral con la conservación del salario, es decir, los días libres durarán desde el sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril”, anunció el mandatario ruso.

No obstante, todas las estructuras de soporte vital, incluidos el transporte, el Gobierno, las instituciones médicas, continuarán funcionando a pesar de esta medida.

“Estas vacaciones largas se establecen, precisamente, para reducir la velocidad de propagación de la enfermedad”, explicó el presidente de Rusia.

“Hago un llamamiento a todos los ciudadanos del país […] por favor, no piensen: ‘Esto no me afectará’. Puede afectarnos a todos”, reiteró.

Durante un discurso televisado, Putin declaró que resulta “objetivamente imposible” bloquear la llegada del coronavirus al territorio ruso debido a que “cerca de nuestras fronteras se encuentran Estados ya gravemente afectados” por la pandemia de COVID-19.

