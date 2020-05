¿¡En qué parará la cosa caballero, en qué parará?!  Referencia estado de excepción

Hoy sí. Voy a escribir corto, En otra ocasión te hubiese dicho hasta de quien son las letras de canción que contiene la frase. Pero como diría mi amigo Jose Frank “el horno no está pa galletica”

El asunto no es tan simple como parece. La sopa o el sancocho de alguien sabrá un poco a jabón y no porque limpiaran los productos con este detergente porque estemos en tiempo de corona virus.

Justamente al escribir este párrafo el reloj de mi Pc me indica que son las 03:45 de la mañana. Se me fue la luz y el calor me disparó fuera de la habitación, con este tema en movimiento de rotación en mi cabeza.

Hoy 28 de mayo, el Senado de la República, conocerá y aprobará la solicitud del ejecutivo para extender el estado de excepción e inmediatamente pasará a la Cámara de Diputados la susodicha pieza para que esta haga lo propio. Misma que ya ha convocado para el viernes 29

Allí podría pasar dos cosas. La primera y más probable es, que la media naranja del Congreso después de un show entre los representantes del gobierno y la oposición, le apruebe diez (10) días. sólo diez (como una ñapa) con la advertencia que han hecho ya desde la anterior. ¡Ésta será la última porque el gobierno…

La segunda cosa que puede suceder, es que Simple y llanamente rechacen la propuesta de extensión.

Si sucediera la primera, la pieza volvería al Senado y de ahí a la presidencia con una nota o una llamada “ “presidente eso fue lo que esa gente aprobó” y el presidente como espera eso, o algo peor, cogerá sus diez días sin rechistar . ¡Total, al final vendrá con otra solicitud de 25 días más! Todo mientras se acerca “el día D”

SI, en cambio la extensión le fuere negada. El presidente no tendría más remedio que levantarla por dos días, pero el lunes o el martes la proclamaría de nuevo. porque en el informe que Sánchez Cárdena (Ministro de Salud) se presagiara la antesala de apocalipsis con relación al Covid 19.-

Siendo asi las cosas. La declaratoria del nuevo estado de emergencia volverá al Congreso, pero entraría por la Cámara de Diputados.

¡Aja y porque! Porque va con la crónica de una muerte anunciada. Allí no la aprobaran, no obstante aunque ya estaría descartado tendrían que pasarla al senado, de todos modos y si no, tampoco haría falta.

Con relación al senado se podrían suscitar tres escenarios:

Que el poder ejecutivo decida enviar por éste la propuesta, y correría el camino en el que ya tenemos un doctorado. Reciba la pieza rechazada de parte de la cámara y este decide con todo el derecho aprobarlo con lo que lo devolvería al Cámara de Diputados hasta que por procedimientos constitucional “caduque” Simplemente el senado decide no reunirse, ni hacer cuórum.Si no se reúne el senado, tampoco lo estaría el congreso y si no está reunido el Congreso como no lo está haciendo, como consecuencia de la presente pandemia (siendo el Congreso “poder independiente al poder ejecutivo” éste no puede obligarlo a que se reúnan) y no reunido el congreso no puede sancionar válidamente la pieza o el pedido; por lo que el estado de excepción en la modalidad estado de emergencia quedaría vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el congreso pueda reunirse. ¿y cuando será? Esa es la pregunta del millón. Diría un tio: hasta que Colón Baje el dedo o se construya el Fuerte de la Navidad con lo resto de la carabela aquella y sea quemada por lo aborigen. Y que es lo que quiero decir con esto al final. Ni[DN1] yo mismo lo sé. Que Dios Nos ilumine y cierre el saco de la ambición o el de la obsesión. Hasta la próxima.

Por Dr. Dario Nin

Anuncios

Relacionado