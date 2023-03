¿En qué consiste la crianza responsable?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El psicólogo Josly Willmore expresó que la crianza responsable y saludable se enfoca, primero, en identificar los factores que realmente favorecen y que suman a la vida de un hijo, para que pueda tener un desempeño favorable de cara a los desafíos de enfrentar la vida.

En su opinión, en este tipo de crianza es fundamental evitar repetir patrones conductuales que marcaron nuestra infancia para no trasladarlos a la siguiente generación.

“Poder fijarme en aquellas cosas que me lastimaron en mi crianza y que yo no debo repetir en esta oportunidad de criar a mis hijos, decimos: yo quiero darle a mis hijos todo lo que a mí no me dieron, pero precisamente eso que no te dieron fue lo que te ayudó a formarte y a fortalecer la persona que eres el día de hoy”, expresó.

El psicólogo realizó estas afirmaciones al ser entrevistado por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Willmore destacó que, a pesar del deseo natural de suplir los hijos con todo lo que no tuvieron durante la infancia, es importante que los progenitores tengan en cuenta que eso fue precisamente eso, lo que ayudó a formarlos y fortalecerlos como personas.

Por tanto, aseguró que ceder a todas las peticiones de los hijos no es necesariamente una buena práctica, ya que puede generar una actitud de rebeldía y falta de respeto.

“El hecho de yo ceder a todas las peticiones de mis hijos porque en algún momento no pudieron dármelo, yo no esto dando un buen ejemplo, porque cuando mi hijo no pueda obtener algo que me está pidiendo, ¿qué va a pasar?, empieza la rebeldía, empieza el tema de no respetarme

Asimismo, el especialista defendió la crianza consciente y reflexiva, que toma en cuenta muchos factores, principalmente, aquellos que marcaron la vida del padre, para que, partiendo de ahí, pueda aplicar medidas en la crianza acorde con las necesidades y características de cada hijo.

