En Palacio Justicia conocerán este lunes medida coerción a 3 exmilitares por intento secuestro empresarios de supermercados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente conocerá este lunes la medida de coerción contra tres exoficiales de la Policía Nacional, por intento de secuestro a empresarios, dueños de una cadena de supermercado.

Los imputados por el Ministerio Publico son los señores: ex Alférez de Fragata de la Armada Dominicana Mario Rafael Breton Santana, el ex Coronel de la Policía Nacional Luis Elías Cornelio Torres y el ex capitán de la Policía Nacional Carlos de Jesús Minier, investigados por el seguimiento y vigilancia, contra dos empresarios cuyos nombres se omiten, con fines de secuestrarlos y pedir rescate.

De acuerdo a la relación fáctica del expediente contentivo de la solicitud de medida de coerción por parte del MP, los citados militares fueron apresados el 6 y 7 de julio de este año 2021, en virtud de órdenes judiciales emitidas en su contra “por haber participado en el intento de secuestro de dos señores”.

La medida fue aplazada la pasada semana, a petición de los abogados, de la defensa de los ex militares, coordinados por Cesar Amadeo Peralta, con la finalidad de conocer los expedientes.

Por ese hecho, el Ministerio Público le está otorgando una calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 337 y 2 del Código Penal Dominicano y violación a los artículos 1,2 y 3 de la ley 583-70, sobre Secuestro.

De acuerdo al expediente del MP, a los investigados, durante varios meses se les ejecuto ordenes de intercepciones telefónicas, se les daba seguimiento constante y fueron apresados “en flagrante delito mientras tomaban fotos y enviaban ubicaciones de sus víctimas por vía telefónica y daban seguimiento a sus víctimas”.

Entre las acciones que el MP les imputa producto de las intercepciones telefónicas , “es el hecho de que estos instalaron en los vehículos en que se transportaban las víctimas sistemas de geo-localización satelital (GPS), imantados , a los fines de ubicarlos en tiempo y espacio real y facilitar los planes de secuestro que establecen las investigaciones”.

Relata la solicitud de medidas de coerción, que el ex capitán de la Policía Nacional Carlos de Jesús Minier, fue apresado mientras era vigilado con motivo del seguimiento constante que se le tenía, mientras se presentó al local de la empresa donde laboran las victimas a tratar de instalar un GPS imantado y al ser cuestionado fueron revelando quienes tenían participación activa en el entramado para ejecutar los secuestros.

De acuerdo a la relación fáctica del MP, cuando los agentes de investigación le preguntaron a uno de los empresarios ¿sabe usted porque se encuentra aquí en estos momentos?

A lo que la victima respondió:” viviendo la experiencia que tuve en el 2003 0 2004 de haber sufrido un intento de secuestro que se frustro y viendo que a mi hermano le estaban dando un seguimiento constante en el 2020 de vehículos, que lo perseguían hasta su casa y él, haber reforzado la seguridad, pues vi que esa persecución se traslado hacia mi persona, ver diferentes vehículos que me seguían en la ciudad hasta mi casa, decidí ir a la Policía Nacional a presentar una denuncia hacia ellos”.

