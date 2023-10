En NYC ofrecen citas por internet a mujeres ordenen pastilla abortiva y reciban por correo

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.– Nueva York se ha convertido en la primera en Estados Unidos en ofrecer a las mujeres cita por Internet para que ordenen la pastilla abortiva y la reciban por correo a los pocos días.

Este servicio está disponible por intermedio de Express Care del NYC Health + Hospitals (hospitales públicos), de 9 de la mañana a 9 de la noche, los 7 días de la semana.

Los hospitales públicos solo enviarán las pastillas para abortar a las direcciones localizadas en los cinco condados, aunque esperan que las personas que viven fuera de NYC encuentren la manera de obtenerlas, usando la dirección de un amigo o familiar.

Antes de la pandemia, las píldoras para abortar eran muy comunes, pero las mujeres tenían que visitar las clínicas en persona. Durante la pandemia la Administración de Comida y Droga (FDA) permitió el envío de la píldora por correo. En el 2023 la administración del presidente Joe Biden hizo este cambio permanente.

Desde que la ley pro aborto (Roe vs. Wade) fue rechazada, esta ciudad ha buscado la manera de seguir ofreciendo alguna manera de abortar, inclusive pagando pancartas de servicio de aborto en otros estados.

Desde el fallo de Roe vs. Wade, 20 estados han restringido el aborto y 14 estados, principalmente en el sur, lo han prohibido en su totalidad.

La organización Planned Parenhood of Greater New York, que protege el aborto, comenzará también a ofrecer consultas virtuales, aunque por ahora no para abortar.

¿Cuánto tiempo tarda en producirse un embarazo? = https://www.youtube.com/ watch?v=Z8efgJBZlHw Más información = https://www. plannedparenthood.org/es