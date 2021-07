En New Jersey llaman a Abinader atender denuncia antes de que PRM se destruya

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY. -Un miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en New Jersey, llamó este lunes al presidente de la República, Luis Abinader, a prestar atención a su denuncia, con la finalidad de que el PRM no se destruya antes de las próximas elecciones del 2024.

Rafael Rodríguez, afirmó que ”son contados con los dedos de las manos los perremeístas que antes de ser proclamado candidato presidencial, apoyaron al hoy presidente Luis Abinader”.

Dijo además, que a la fecha no han sido tomados en cuenta para posiciones de empleos en las instituciones del Gobierno dominicano en el exterior y responsabilizó del bloqueo al presidente de la seccional de New Jersey, Lucilo Santos.

Precisó que Santos antes de las elecciones del pasado 5 de julio 2020, respondía llamadas telefónicas y contestaba mensajes, pero “desde que se dio a conocer nuestro triunfo, no atiende llamadas, ni responde mensajes, creando un ambiente de preocupación entre dirigentes y miembros”.

Consideró que con esa actitud el presidente de la seccional, del que dijo pertenece a la facción de Hipólito Mejía, le hace un flaco servicio a los dominicanos de la diáspora del exterior y al PRM en el estado Jardín.