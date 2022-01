En Monte Plata, regional 17 de Educación llama a comunidad educativa a reintegrarse a la docencia este martes 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras las festividades de Navidad y Año Nuevo, el director de la Regional 17 de Educación en Monte Plata, Enrique de la Cruz, realizó un llamado este sábado a la comunidad educativa a reintegrarse con entusiasmo a la docencia de manera presencial este martes 11 de enero, tal y como lo establece el Ministerio de Educación.

“Tras finalizar este periodo de vacaciones llega el momento de continuar fortaleciendo el aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes, padre, madre, tutores, este próximo martes 11 de enero, te esperamos en la escuela con tus niños y niñas”, manifestó el docente.

La exhortación del regional de Educación a reintegrarse a las aulas se hace en virtud de garantizar los aprendizajes de los estudiantes, cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar contagios del Covid-19.

De la Cruz aseguró que los Distritos Educativos pertenecientes a la Regional 17 están abastecidos con materiales de bioseguridad, mascarillas, alcohol, bata, y gel.

Agregó que llevarán el pan de la enseñanza en estricto cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido por el Gabinete de Salud, y los ministerios de Educación y Salud Pública. “Este martes 11 de enero te esperamos en la escuela, no faltes”, finalizó de la Cruz.

Asimismo, el director del distrito educativo 17 – 01 se Yamasá, Zacarias De León Peralta, manifestó que todos los centros educativos de ese municipio, están preparados para integrarse a las labores justamente con su personal docentes y administrativos.

Peralta, agregó que hace esfuerzo para que el reinicio de la docencia sea un éxito, para que el tren del aprendizaje llegue a tiempo oportuno a los hogares de todos los dominicanos.

Posición ADP Yamasá

La presidente de Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Sugelys Manzueta, dijo que los docentes no se oponen a la reapertura, siempre y cuando se cumpla con el protocolo establecido por las autoridades de Salud Pública.

Explicó que tal como dijo el Ministerio de Educación será de manera gradual, pausada y flexible, que los padres que no quieran enviar a sus hijos no deben mandarlo y los maestros que están infectados pueden trabajar a distancia.

Indicó que no debe haber obsesión siempre y cuando se cumplan los protocolos, que donde se pueda impartir docencia sede y donde no se reúnan las condiciones que no se de clases.

Por Pedro de León

Relacionado