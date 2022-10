En mina de San Juan no habrá contaminación sino empleos y grandes beneficios, dice Luis Santana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El estudio y la explotación de la mina Los Romero, en San Juan, no causaría ningún tipo de daño al medio ambiente y, por el contrario, traería grandes beneficios económicos para la comunidad y todo el país.

Eso lo dice, con toda firmeza, el presidente y director ejecutivo de la minera GoldQuest dominicana, Luis Santana Pereyra, quien fue entrevistado por el director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado, y por el periodista Ling Almánzar.

Según Santana Pereyra, el proyecto minero está detenido en San Juan y eso ha generado pérdidas millonarias, a la espera de que las autoridades otorguen la aprobación de los estudios de impacto medioambiental y social.

Hechos esos estudios, que se tomarían dos años, se celebrarían vistas públicas en la comunidad. Si ésta refrenda el proyecto y se logra la licencia social, empezaría entonces la explotación minera. Este proceso se tomaría dos años más.

El representante de GoldQuest aclaró que no habrá polución ni daños ambientales, y que no se contaminarán las aguas del entorno, porque no se usarán cianuro ni otros químicos peligrosos.

Por eso también estableció que no habrá presa de colas y solo se usarán jabones y aceites favorables para evitar contaminación.

“Se prefirió sacrificar en la parte económica con la finalidad de reducir el riesgo en la parte ambiental. Al ser un proceso físico, representa un menor potencial de algún riesgo al ambiente”, apuntó para desmentir aquello de que las operaciones contaminarían las aguas.

La mina tiene cantidades importantes de cobre, oro y plata, y un poquito de zinc. Las operaciones mineras durarían 8 años, pero esta proyección podría ensancharse y expandirse en el tiempo.

Beneficios

Serían enormes los beneficios de la explotación: US$310 millones de inversión inicial, más US$400 millones en gastos operacionales, se crearían mil empleos en la primera etapa y otros 3 mil durante las operaciones.

Además, San Juan recibiría el 13 % de las utilidades, como resultado del 5 % de ley y el 8 % de contribución voluntaria de la empresa para impulsar el desarrollo de la provincia. Eso significa que 100 millones de dólares serían invertidos en el Granero del Sur.

Minería responsable y ecológica

Santana Pereyra detalló la explotación del rico yacimiento. Así sería el proceso: Trituración y molienda muy fina de la roca (una arenilla o polvo con agua), se ponen en tanques de flotación, se someten a una contracorriente de aire; las partículas metálicas, ya liberadas de la roca, se van en las partículas de aire que se recogen en la superficie. Nada se escaparía.

El material así extraído se pone en una presa, se saca del agua, formado como una pasta concentrada que se lleva a los puertos para su exportación.

¿A dónde iría ese valioso material? Podría enviarse a Chile, a Canadá, India, China, Noruega, u otros países, para su fundición allí.

Excavación sofisticada

La mina es sólida y favorable, por su roca volcánica y dura; tiene baja permeabilidad. El proceso de tunelado es más costoso, pero las paredes que se irían formando no ceden muy fácilmente y son menos propensas a derrumbes.

Las demoliciones se harían robóticamente, con métodos automatizados y equipos eléctricos, sin combustible y sin la necesidad de tener túneles que saquen los gases. Así se reduciría el riesgo en las operaciones subterráneas.

Las galerías subterráneas serían rellenadas cuando terminen las operaciones, para luego abrir otras galerías y así seguir las actividades de explotación.

En realidad será un proceso físico de materiales, sin ninguna reacción química, por el área sensible predominante en la zona, sin necesidad alguna de usar cianuro. Las aguas no sufrirán.

“Nuestro compromiso es invertir en el desarrollo de ingeniería que nos permita poder tener un diseño de mina lo más seguro posible”, dijo Santana Pereyra.

Así comenzó la exploración

En 2002 llegó GoldQuest al país. En 2005 recibió una concesión de exploración y tanteo por 5 años. En 2010 y en 2015 le renovaron el permiso, por otros cinco años cada vez. En 2012 descubrió minerales (cobre, oro, plata y un poquito de zinc) en cantidades significativas.

Entonces se hicieron estudios geológicos para cuantificar el yacimiento, y se definió la metodología de cortes y rellenos, bajo suelo (150 metros de profundidad).

El yacimiento fue descubierto por el geólogo dominicano Norberto Hernández, jefe de Geología de la GoldQuest; también participaron geólogos chilenos, británicos y canadienses.

Las exploraciones están detenidas, pero si continúan habrá terrenos suficientes para seguir la expansión y darle participación a los geólogos dominicanos. Sería una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo.

Inversionistas

Detrás del gran proyecto hay mil 500 inversionistas (canadienses, norteamericanos, suizos y dominicanos). El 15 % de las acciones pertenece a la minera Agnico Eagle Mines canadiense, productora de oro, la segunda empresa más grande en valor de mercado en la bolsa de valores; está en cuatro países.-

