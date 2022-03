En mi Opinión: Sondeo PASDAL se Aleja de la Verdad

Ha surgido una marca para hacer estudios de sondeos de preferencias, no se desde cuando lleva ese nombre: PASDAL. Sé que en la actual coyuntura electoral que se vive en la UASD han publicado los resultados de varios sondeos que ha realizado, fundamentalmente, sobre la preferencia por uno u otro de los dos candidatos a rector y los demás candidatos a vicerrectores, decanos, vicedecanos, directores de escuelas y coordinadores de cátedras. No deja de llamar la atención, el hecho de que se recogen muchas informaciones que nada tienen que ver con las preferencias por una u otra de las candidaturas. Alrededor de este sondeo se han invertido muchas horas de trabajo, pero no necesariamente esto significa que el sondeo arroje luces de por dónde andan las preferencias. No cuestiono la seriedad o dotes morales de nadie, al escribir este artículo, lo que sí me parece es que ese estudio no está tan próximo a la realidad de las preferencias en el electorado uasdiano. En primer lugar, parece que el estudio ha sido realizado como un censo, no se trata de una muestra aleatoria, porque se pretendió aparentemente llegar a recoger la opinión de todo el profesorado, pero resulta de que no llega a lograrlo y cerca de 1,000 profesores de más de 3,000 no respondieron el formulario o lista de preguntas se manifestaron indecisos o que no votarían. Entonces, porque no se trabajó con un muestreo aleatorio, porque a eso no se le puede llamar así. Eso así se puede decir que no es un censo propiamente dicho y ni es una muestra representativa. Pero, en todo caso, la verdad es que debió ser una de esas dos cosas lo que se hiciera, si de rigor se tratara.

Por otra parte, no sé si estaré equivocado pero me pareció que en algún momento el ex rector Reyna dijo que no se le enviaron de manera digital los formularios a algunos profesores o votantes y que se hizo de manera impresa, pero si lo dijo, lo importante sería saber si se aplicó en todo momento las técnica del cuestionario o no. Si a unos se les aplicó la técnica de entrevista y a otros la técnica del cuestionario, entonces estamos hablando de una ambigüedad en el estudio. Una cosa es aplicar una muestra aleatoria y otra es pretender hacer un censo y no llegar a tener ni la muestra aleatoria ni el censo, por lo que entonces se caería un muestreo empírico; si se trabaja con la técnica del cuestionario no se debe aplicar entrevistas. Independientemente de que en el sondeo pudieron haber o no haber errores metodológicos, mi lectura de la realidad me dice que no hay razón para que Asjana tenga un 10 % menos que el maestro Editrudis Beltrán, por igual que otro candidato a la vicerrectoría docente le lleva más de un 10% a Rosel Fernández, según el sondeo, creo es insólito; siendo la Facultad de Ciencias de la Salud la Facultad la que más profesores tiene, semejante situación no puede estar pasando con Asjana y Rosel, pues los dos tienen un historial muy prestigioso y una hoja de servicio sin máculas. De igual manera pasa con otros candidatos que son del litoral de Jorge Asjana David y la Gran Alianza Nacional. Yo no creo que el profesorado se está equivocando, después de lo que se ha logrado a partir de la elección de las autoridades electas para el periodo 2018-2022.

Doña Emma si bien ha sido un poco parca en sus manifestaciones de simpatías por el candidato Asjana, tendrá sus motivos, pero además creo que talvez lo hace del modo más correctamente posible. Lo más sano para la UASD y para cualquier candidato o funcionario es sentirse en libertad él y su equipo al tomar decisiones, sin que se vea que recibe recetas. Sin embargo, la rectora sabe que todo el que o la que hace las cosas bien hechas debe aspirar a que su sucesor o sus sucesores emule(n) lo que ha (h) estado haciendo; también saben ella y su equipo que, entre los dos candidatos y los dos equipos, el candidato Asjana y su equipo son los que están más aptos dirigir la UASD y para emularla ella y a su equipo. Ahora bien, ya comienzan a verse mensajes por WhatsApp de que aparentemente la rectora ha comenzado a manifestar su respaldo al candidato Asjana, lo que puede ser muy oportuno para el triunfo de él, Rosel, Bautista y otros de los candidatos de ese mismo equipo.

En el caso de Rosel el estudio la ha colocado en un segundo lugar, pero para nada me parece ni remotamente que sea así, sobre todo porque es tan dedicada a su quehacer. En el caso del sondeo de Reyna y su equipo la Facultad de Ciencias de la Salud tiene una alta cantidad de los profesores que no respondieron el cuestionario o formulario, siendo la que tiene la mayor cantidad de profesores, fuera esto intencional o no, no creo que así los resultados sean confiables. El año pasado, en dos momentos diferentes, Rosel fue agredida con infamias y difamaciones con falacias orquestadas, primero por un profesor de filosofía jubilado y luego por profesora al parecer de biología. Contra ella esos dos profesores parecen haber actuado como si estuviera catapultados por una inquina contra ella. Recientemente la agresión capciosa y falaciosa fue contra la actual rectora. Ese tipo de agresiones no son propias de los académicos; en todo caso, que los juzguen la historia y la vida. Ya veremos si Asjana y una gran parte de su equipo no van a tener una gran cantidad de votos para triunfar. El mejor discurso lo tienen él y los de su Gran Alianza Nacional. No me voy a referir a si el candidato contrario, su émulo, es bueno o es malo.

Francisco Rafael Guzmán F.

