“En la diversidad cultural está la riqueza de la patria”, Samuel Sierra condena prohibición del gagá

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Julio Samuel Sierra expuso que la mejor manera de contrarrestar el “gagá”, no es prohibiendo su manifestación, sino reforzando las expresiones culturales propias del pueblo dominicano.

¿Cómo se contrarresta de alguna manera el gagá y su uso?, no es censurándolo, es promoviendo lo nuestro, la mejor manera para que el pueblo tenga acceso a otros ritmos musicales no es apagando bocinas”, expresó.

Si bien reconoce que hay aspectos del gagá que pueden resultar ofensivos para algunas personas, el comunicador destacó que uno de los principios fundamentales de la democracia dominicana, es la libertad de expresión y el derecho a la cultura.

“Si a usted no le gusta el gagá no lo mire. Nosotros tenemos nuestros propios ritmos y usted crea en lo que usted entienda y celébrelo, pero en la diversidad, en la convergencia de culturas que tenemos como pueblo caribeño. Aunque no nos guste decirlo, el Caribe está compuesto por una parte negra”, comentó.

Sierra expuso en El Nuevo Diario TV, durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que es necesario ampliar la oferta musical y artística a la población, sin dejar de respetar el derecho de los grupos culturales a manifestarse libremente.

“Cerrarnos a decir que el gagá es solamente de descendencia africana y que no puede usarse por eso, es cerrarnos a otra cosa, porque la Virgen no es de aquí y ahí no hay problemas. La Virgen de La Altagracia viene de España, pero esa no molesta”, estimó.

