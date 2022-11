En inicio COP27 resaltan la urgencia de reducir emisiones gases efecto invernadero

Comparte esta noticia

República Dominicana inaugura pabellón en COP27

EL NUEVO DIARIO, EGIPTO.- “Treinta años y veintiséis COP después, ahora tenemos una comprensión mucho más clara del alcance de la posible crisis climática y lo que se debe hacer para abordarla de manera efectiva”.

Así lo expresó Sameh Shoukry, presidente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático al iniciar este domingo 6 hasta el día 18 de este mes la COP27, el trascendental evento realizado en la ciudad verde de Sharm El-Sheikh, Egipto.

La COP27 este año marca el 30 aniversario de la adopción de ese convenio y se realiza justo en momentos en que el mundo comienza a despertar, para evitar una catástrofe como resultado de la variación del clima.

“La ciencia está ahí y muestra claramente la urgencia con la que debemos actuar para reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, tomando las medidas necesarias para ayudar a quienes necesitan apoyo para adaptarse a los impactos negativos del cambio climático y encontrando la fórmula adecuada que asegure la disponibilidad de los medios de implementación necesarios que son indispensables para que los países en desarrollo realicen sus contribuciones a este esfuerzo global, especialmente en medio de las sucesivas crisis internacionales, incluida la actual crisis de seguridad alimentaria exacerbada por el cambio climático, la desertificación y la escasez de agua, especialmente en África que sufre más impactos”, proclamó Sameh Shoukry.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, encabeza la delegación dominicana junto al vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Max Puig.

Los funcionario al dejar inaugurado el stand del país en la sede de la Conferencia, expresaron que ese espacio es una oportunidad de visibilizarse en la Cop27 para externar la preocupación por el tema ambiental y el calentamiento climático.

Situación de RD

“Desafortunadamente en los últimos dos días ocurrieron eventos que afectaron mucho la ciudad de Santo Domingo, que provocaron lluvias e inundaciones, que por lo menos no recuerdo haberlas visto en el país, así que estamos en una actividad importante para República Dominicana, el tema del calentamiento global, así que es una esperanza que se pueda salir de aquí con alguna vía de solución a este problema, como hemos dicho muchas veces en República Dominicana nosotros no hemos creado este problema, estamos afectados, aportamos muy poco al calentamiento global, somos un país en extremo vulnerable y tenemos que dar el ejemplo con la mitigación y lograr la meta de 1,5 C de temperatura”, puntualizó Ceara Hatton, que además y ostenta la presidencia Pro-tempore del Consejo de Ministros de la Comisión Interamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

Mientras que Max Puig, quien ha representado al país en los principales encuentros de jefes de delegación, el más reciente realizado en Senegal previo a la COP27, dijo que “uno de los objetivos del país en este cónclave es presentar una posición común de las naciones de la región latinoamericana y caribeña en relación a la necesidad de obtener mayor financiamiento para la lucha contra el cambio climático”.

También resaltó que República Dominicana cuenta por primera vez con un pabellón, un espacio que deriva como centro de operaciones (Hub) para dar a conocer todos los avances en materia climática, compartir casos de éxito y fortalecer las relaciones exteriores bilaterales y multilaterales”.

Junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional para el Cambio Climático, la delegación dominicana está integrada por representantes de los ministerios de Energía y Minas; Agricultura; Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD); Relaciones Exteriores (MIREX); Presidencia de la República Dominicana; Banco Central; Universidad Autónoma de Santo Domingo; Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Sameh Shoukry dijo que en el 2015, el mundo se unió y mostró la voluntad de hacer los compromisos necesarios que condujeron a la adopción exitosa del Acuerdo de París.

Dijo creer en que profundamente que la COP27 es una oportunidad para mostrar la unidad contra una amenaza existencial que solo se puede superar a través de la acción concertada y la implementación efectiva.

Agregó que como presidencia entrante, Egipto no escatimará esfuerzos para garantizar que la COP27 se convierta en el momento en que el mundo pase de la negociación a la implementación y donde las palabras se traduzcan en acciones y donde colectivamente nos embarquemos en un camino hacia la sostenibilidad, una transición justa y finalmente, un futuro más verde para las generaciones venideras, concluyó Sharm El-Sheikh al dar la bienvenida a los participantes.

Simon Stiell, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, pidió a los gobiernos que se centraran en tres áreas críticas en la COP27, la primera es un cambio transformacional hacia la aplicación del Acuerdo de París y la conversión de las negociaciones en acciones concretas.

Relacionado