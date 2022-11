En Haití el cólera eclipsa el covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PRINCIPE.- El rebrote del cólera en Haití en medio de una severa crisis humanitaria ha hecho que la gente se olvide de la existencia del covid-19 en el país.

Mientras que el cólera se ha cobrado ya más de 174 vidas en un mes y medio después de su reaparición, aún las autoridades no dan a conocer los informes sobre el covid-19 correspondiente a noviembre.

“El covid-19 sigue presente en Haití; los casos son más raros, pero aumentarán, como ocurre en Estados Unidos”, afirmó a Efe el doctor Jean William Pape, director de los Centros de Salud del Grupo Haitiano de Estudio del Sarcoma de Kaposi y de las Infecciones Oportunistas (Gheskio).

El Ministerio de Salud haitiano informó a finales de octubre pasado la enfermedad había causado 860 muertos, 33,832 casos confirmados y 5.682 casos activos.

En ese mes, los centros de Gheskio presentaban una tasa de positividad del 2,3%, centrada entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022.

¡OLVIDADO, PERO AÚN AHÍ!

El Covid-19 parece haber sido olvidado en Haití. No se menciona. Las campañas de sensibilización se han detenido. Los medios de comunicación ya no sensibilizan y las autoridades no hablan de ello.

“Es que están (las autoridades de salud) más preocupadas por el cólera”, dijo Pape, uno de los médicos haitianos más reconocidos internacionalmente.

El departamento más afectado por el covid es el Oeste, con más de 21,360 casos confirmados. Le siguen el Centro con 1,961 y Artibonite con 1.860. Se registraron más de 400 muertes en el Oeste, 106 en el Centro y 88 en el departamento Norte.

Las ciudades más afectadas son Delmas con 1,257 casos, Pétion-ville con 1,118 y Puerto Príncipe con 647. El grupo de edad más afectado por la enfermedad es el de 30 a 39 años, con 8,353 casos confirmados.

EL CÓLERA SE EXTIENDE MIENTRAS TANTO

“La epidemia más grave ahora mismo es el cólera”, remarca Pape.

Este jueves, el Ministerio de Salud de Haití informó de 9.317 casos sospechosos en el país, 807 casos confirmados y 8.146 personas hospitalizadas.

El grupo de edad más afectado hasta ahora es el de 1 a 4 años, con 138 casos confirmados, seguido por el de 30 a 39 años, con 133. El 60% de los casos sospechosos son mujeres, con una tasa de positividad de la enfermedad del 39,25%.

El Gobierno haitiano, las Naciones Unidas y sus socios lanzaron el 15 de noviembre un llamado de ayuda por 145,6 millones de dólares para apoyar la respuesta de emergencia del país a la nueva ola de cólera y proporcionar asistencia vital a 1,4 millones de personas que viven en las zonas más afectadas.

“Como el número de casos sospechosos sigue aumentando, preocupa que la propagación de la enfermedad llegue rápidamente a otros centros urbanos del país”, apuntó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que añadió que los grupos vulnerables corren un riesgo especial de contraer el cólera.

