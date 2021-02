En este San Valentín, para celebrar la amistad, a ti querido amigo te quiero decir …

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A casi un año desde que el coronavirus cambió el mundo, las personas han estado perdiendo tiempo de calidad con sus amigos cercanos, razón por la que en este San Valentín, quisimos celebrar y exaltar la amistad, ese afecto personal, puro, desinteresado, y recíproco, que nace y se fortalece entre dos o más personas y que la mayoría de los seres humanos tiene en gran estima.

En el tradicional Día del Amor y la Amistad, que cada año insta al mundo a desplegar muestras de amor y cariño a través de palabras, gestos, obsequios y acciones, quisimos acercarnos a Judith Rodríguez, Josué Guerrero y Hony Estrella, en aras de convertirnos en la vía ideal para sus dedicatorias de este año.

A través de esta página, a sus amigos, Vicente Santos, Laura Lebrón y DJ Luz les llegarán palabras especiales para celebrar la amistad incondicional que ha permanecido durante todos estos años.

Judith Rodríguez para Vicente Santos

“Querido amigo, hoy es un día como todos para nosotros dos, que a cada segundo alentamos nuestros caminos. Quisiera expresarte mi admiración aquí, mi orgullo por verte brillar y lograr tus sueños. He sido testigo de tu esfuerzo, y hoy no me cabe en el pecho la felicidad de poder estar a tu lado en este momento, tras tantos sacrificios, lágrimas y vivencias. Mi amistad es incondicional querido amigo, y sé, porque lo veo a diario, que es igual de tu parte. Feliz día del amor, a un gran amigo que amo, Vicente Santos”.

Josué Guerrero para Laura Lebrón

“Mi Venus, Laura. Aunque lo sabes, eres para mí más que una amiga una hermana, un ser libre que ama sin mirar etiquetas, que sueña bonito, y que hace que quienes te acompañamos soñemos contigo. Gracias, por tu hermosa amistad, por tus empujones, por tu respaldo tanto en lo profesional como en lo personal cada día, entregando el calor de tu corazón en cada mensaje. También gracias por hacerme reír, y por permitirme tanta libertad a la hora de mostrar cada una de mis facetas, eso no se consigue fácil, y tú me lo has dado gratis. Te quiero”.

Hony Estrella para DJ Luz

“Estoy muy agradecida de tenerte en mi vida. Te has comportado como una hermana para mí, siempre me proteges, me cuidas, me apoyas, estás cuando yo te necesito, y realmente me quedo corta contigo, si a nivel recíproco vamos a hablar, para todo lo que has sido para mí y conmigo. Te deseo todo lo mejor, eres una persona maravillosa, una mujer muy talentosa, honesta, buena, una hermana que la vida me ha regalado. Feliz día de la amistad”.