En el PRM la percepción se puede convertir en una gran decepción

Hace unos días yo les hablaba de la definición de percepción al referirme a lo que, según mi criterio de ese momento, se veía en lo relativo a la imperceptible participación de los altos dirigentes del PLD en la campaña del Lic. Gonzalo Castillo.

La respuesta a mi referido artículo, llegó de parte del buen amigo Jaime David Fernández Mirabal, quien aclaró que en el PLD de estos tiempos han surgido una gran cantidad de nuevos dirigentes, jóvenes en su mayoría, los cuales son los que han estado dando la cara en la coyuntura del modelo actual de hacer política.

Expresó el dirigente peledeísta, que esos jóvenes que manejan a la perfección las redes sociales y los medios de comunicación masiva con que hoy contamos, son los mejores exponentes del tipo de campaña política de nuestros tiempos y han sido ellos los encargados de llevar esa importante parte de la contienda.

Estamos hablando de una nueva generación de miembros del Partido de la Liberación Dominicana que ha venido desarrollando una gran labor en todo lo concerniente al uso del internet y la televisión virtual y tradicional.

Hay un viejo refrán que dice: “No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir”.

De ese adagio popular podemos sacar muchas conclusiones relacionadas con lo que nos espera en los próximos días en lo relativo a nuestra política vernácula dominicana, más aún, si le agregamos otro decir popular que señala algo así como: “El que jucha las avispas puede salir picao” .

Los amigos del Partido Revolucionario Moderno, llevándose de sus asesores y utilizando el poderío económico del empresariado que les acompañan, han cometido algunos errores que podrían llevarlos a sufrir un enorme chasco el próximo 5 de julio del corriente año 2020.

Su primer gran desliz, ha sido desconsiderar al Dr. Leonel Fernández, queriendo demostrar, mediante encuestas hechas a su medida, que ellos ganarán en primera vuelta y que no necesitarán para nada a La Fuerza Del Pueblo.

Eso ha puesto al Ex-Presidente en su contra quien ya ha salido a decir que las encuestas que ponen al PRM a ganar no son confiables y, lógicamente, si a Leonel no lo necesitan en el PRM, esto abre de par en par las puertas a las posibilidades de un acuerdo de segunda vuelta entre el PLD y la LFP.

Otro elemento muy importante que los seguidores de Luis Abinader olvidaron, fue el de “juchar a los avispones del PLD”, a los Grandes Ligas de ese partido, empezando por el Lic. Danilo Medina quien decidió lanzarse al ruedo político con todas sus fuerzas y ya reunió a sus tropas para arengarlas y tomar las riendas de la batalla.

Con esa intención de crear una percepción de triunfo y querer ganar antes del día de los votos, los perremeístas se han creado dos frentes a los que tendrán que vencer el día del sufragio.

Uno, conformado por un “León”, otrora poderoso, al que han querido disminuir a su más mínima expresión, sin saber que el mismo, aunque con menos fuerza que en el pasado, aún cuenta con una maquinaria electoral formada por sus más cercanos colaboradores, que le llevó a ganar tres elecciones nacionales, que saben lo que se debe hacer el día de las votaciones y que, para no quedar tan empequeñecido como lo ha querido poner el PRM, hará hasta lo imposible para evitar que Luis Abinader resulte ganador en una primera vuelta y, como dije anteriormente, realmente crea una aureola de acuerdo entre los divididos del PLD.

Aquí abro un paréntesis para dejar unas preguntas en el aire.

Desde el punto de vista de Leonel y los que se fueron del PLD: Quien sería más conveniente que ganara en una eventual segunda vuelta, un Luis Abinader y su PRM, totalmente contrarios a los actuales y a los ex miembros del PLD, con una inmensa sed de poder y de venganza contra todo lo que sea o haya sido morado, o un gobierno de sus ex compañeros, encabezado por Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández, teniendo en ellos dos, un Presidente que no tiene nada en contra de Leonel y sus seguidores y una Vice-Presidenta, esposa del Dr. Fernández?

Volvamos al tema de lo que, sin lugar a ninguna duda, ya es un dolor de cabeza para el PRM.

Esa percepción de triunfalismo que han querido crear en la población, ha despertado a un monstruo dormido y, en los pocos días que restan para las elecciones, veremos a todos los miembros del Comité Político del PLD lanzados al ruedo de la pelea por ocupar la casa de gobierno.

Ese Equipo Poderoso, bajo la dirección del Presidente Lic. Danilo Medina, formado por grandes estrategas ganadores de mil batallas, que saben cómo sacar cada voto desde las más escondidas de nuestra regiones, que han aprendido que las elecciones se ganan en las urnas el día de los votos y que cuentan con los recursos necesarios para llevar a la gente a votar, se encargarán de echarle jabón al sancocho del PRM y, sin lugar a ninguna duda, cambiarán la percepción, por una realidad que, como un axioma, será tan evidente que no necesitará demostración y le dañará la fiesta a Luis Abinader.

Las preguntas más importantes de este momento de nuestra vida democrática son:

Están los líderes del Partido Revolucionario Moderno preparados para enfrentar una posible derrota electoral?.

Después de esas encuestas hechas a su medida, aceptarán los perremeístas el resultado de la verdadera encuesta que se hará el 5 de julio si los resultados no les son favorables?.

Si Luis Abinader, al día de hoy, no ha reconocido el triunfo de Danilo Medina, quien le ganó mucho a poquito, reconocerá y aceptará la posible victoria de Gonzalo, quizás por un estrecho margen de votos?.

El triunfalismo es, la: “Actitud exagerada de seguridad y de superioridad sobre los demás que manifiesta la persona que confía excesivamente en sus capacidades”.

Basado en esa definición, yo me atrevo a asegurar que: En el PRM la percepción se puede convertir en una gran decepción.

Por Lic. César Fragoso

