En el mundo hay un país donde el peso es un tolete y lo casual una chepa

En el Caribe hay un pintoresco país llamado República Dominicana, donde existe un instituto creado para apoyar y estar de la mano con los dominicanos en el exterior, que por mi experiencia al solicitar ayuda para hacer un trabajo por nuestros hermanos dominicanos, pude constatar que es la caja de botellas más grande que he visto en mi medio siglo de vida.

¿ Sabían ustedes que allí los encargados de los departamentos tienen asistentes y los asistentes de los encargados tienen asistentes y los asistentes de los asistentes tienen secretarias?

Pues déjenme decirles que sí y de paso les contaré lo que me ocurrió.

Desde hace 5 años voy por los países de Europa, Estados Unidos y América latina, promoviendo la educación y formación de los dominicanos que dejaron el país en busca de nuevas oportunidades, pero que siempre albergan la esperanza de regresar algún día con nuevos horizontes de progreso y bienestar para sus familias.

Todos mis viajes más de 15 hasta ahora, me los he costeado yo. Por cierto resultando de mucho sacrificio para una profesional que trabaja horas extras, a fin de alcanzar un aceptable nivel de vida, no significando eso calidad de la misma, aunque no me quejo.

Bueno, pues un día le cuento a mi amiga sobre mis viajes y esfuerzos por ayudar a los que emigraron, pero que ya no podía seguir costeandolos sola.

Me da el número de una persona en ese lugar para que lo llame, supuestamente me iba a servir para entrar y gestionar la contribución que les mencioné.

Al contactarlo, le cuento todo lo que he trabajado por nuestros hermanos dominicanos y me dice que me va a gestionar la carta de solicitud que había preparado donde planteaba mi intención de viajar a Europa, especificame España e Italia y requería su colaboración para seguir realizando las charlas educativas que imparto en cada viaje de forma gratuita siempre.

¿Saben que pasó?

Me citó para las 8:00am y llegó a las 11:30am.

Me saludó como saluda un político a las masas y me invitó a su oficina, curiosamente esperé y allí estaba un joven que era su asistente y le pregunté a este ¿ Cuál es el cargo de esta persona que vine a ver?

Vaya asombro cuando me dijo, él es asistente del asistente del encargado.

¡ Vaya tela marinera !

Y para colmo de males, me recibió la carta, la firmó y al otro día lo ví en la televisión hablando de sus inquietudes por el tema del cual yo le había manifestado mis deseos de ayudar a las familias en el exterior.

Cuando lo cuestioné me dijo que esa era su única forma de ayudarme, porque para eso no hay presupuesto.

¿Qué les parece?

Eso sólo pasa aquí…

Por Arelis García López

