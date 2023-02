En el mes del amor, la cantautora Covi Quintana sorprende con una canción de desamor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el día del Amor y la Amistad, la artista Covi Quintana lanzará una sorprendente y osada canción de desamor titulada «#1 en la lista de tus EX».

La artista la describe como una canción «atrevida y peligrosa», y añade que ama descubrir nuevos sonidos y retarse a sí misma con cada canción que escribe y produce.

“Estoy viviendo muchas emociones y no todo lo que se deja atrás es malo”, expresa Covi.

«Entonces, si alguna vez te has preguntado cómo sería si volvieras a ver a tu ex, debes escuchar esta canción ya. El tema desafía las historias típicas de amor, y nos hace sentir con sus letras y melodías esas miles de emociones que se apoderan de nosotros cuando nos topamos con esa persona que ya no está pero estuvo y que aún no estando siempre está».

Covi cuenta: «Es increíble lo bonito, doloroso, tentador, confuso y arriesgado que puede sentirse volver a ver a tu ex, todo al mismo tiempo. Porque el amor también es oscuro y llega un momento donde todo lo que no es mutuo se convierte en tóxico… Y en cada historia de amor hay un bueno y un malo, como también siempre hay dos versiones del mismo cuento”.

El nuevo tema ya está disponible en las plataformas digitales.-

