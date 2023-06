En el Día Mundial de las Redes Sociales, expertos hablan de su importancia para las marcas y las empresas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las redes sociales se han convertido en un fenómeno global que ha revolucionado la forma en la que las personas se comunican, comparten información y se conectan con el mundo.

Cada año, el 30 de junio, se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales, una fecha dedicada a reflexionar sobre el impacto de estas plataformas en la sociedad y todos sus ámbitos.

Un día como hoy expertos de todo el mundo se reúnen para debatir, compartir conocimientos y analizar las tendencias emergentes en este campo en constante evolución.

Es una efeméride en el que las voces de los profesionales del marketing digital, los influenciadores, los expertos en comunicación y los investigadores se unen para explorar el poder y las posibilidades de las redes sociales y se discuten diversos temas relacionados con ellas (las redes sociales), como estrategias de marketing en línea, protección de datos, privacidad en línea, alfabetización digital, tendencias en el comportamiento del consumidor, importancia de las RRSS en las empresas y mucho más.

Los especialistas comparten sus experiencias, consejos y mejores prácticas para aprovechar al máximo estas plataformas y lograr resultados efectivos.

El Nuevo Diario aprovechó el momento y conversó con expertos en el tema que hablaron de múltiples aspectos relevantes de las redes sociales en las empresas y para las marcas.

Héctor Manzueta, consultor en Desarrollo de Negocios y CEO de varias plataformas de contenido respondió las siguientes preguntas:

END: ¿Cuáles son las principales plataformas de redes sociales en las que una empresa debería tener presencia?

HM: Todo va a depender de su nicho, pero en nuestro mercado predomina Instagram en alcance/uso. Lo que siempre recomiendo a mis clientes es desarrollar una estrategia multi plataformas ya que mientras más canales aproveches, más oportunidades tienes para desarrollar tu comunidad y llegar a tu público objetivo.

END: ¿Cómo se pueden aprovechar las redes sociales para aumentar la visibilidad y el alcance de una marca?

HM: Es una mezcla entre; consistencia, disciplina y contenido de valor. Luego de la pandemia la producción de contenido ha tenido un crecimiento exponencial, por lo que cada vez es más difícil captar la atención de los usuarios. Pero siempre que te ates a un buen mensaje, con una estrategia eficiente, puedes lograr captar a tu público objetivo.

END: ¿Cuáles son las mejores prácticas para generar contenido atractivo y relevante en las redes sociales?

HM: De mi parte recomiendo tener claro el mensaje y ser coherente. Esto es un ecosistema donde tenemos usuarios de todo tipo por lo que no podemos puntualmente citar una estrategia. Ahora, aportar valor a tus usuarios, y tener bien claro tu mensaje, siempre será una práctica efectiva.

END: ¿Cómo se pueden utilizar las redes sociales para construir y mantener una comunidad activa de seguidores?

HM: Entendiendo que se construye una comunidad siendo parte de un todo, no siendo el todo. Pecamos de monólogos en nuestras redes y nos olvidamos de que quien está del otro lado de la pantalla también quiere sentir que aporta y es parte. Por eso mi mayor recomendación es que construyas una comunidad activa, que participe, opine y aporte.

END: ¿Cuáles son los errores comunes que las empresas cometen en las redes sociales y cómo se pueden evitar?

HM: El principal error es no entender que las redes no son solo redes, son una extensión viva de tu negocio. Tu reputación, tu credibilidad, toda tu imagen, se ponen en juego una vez entras a este ecosistema. No brindarle el debido compromiso y la requerida seriedad, puede llevarte a dar una muy mala imagen para quien tenga por primera vez un contacto con tu marca.

END: ¿Cómo se pueden gestionar de manera efectiva los comentarios negativos o las crisis de reputación en las redes sociales?

HM: Lo que dicen los libros es; tener un manual de manejo de crisis. Lo que te recomiendo yo es, identifica los principales escenarios que puedas recibir contacto de tus usuarios, positivos y negativos, y prepara posibles respuestas para que nada te agarre fuera de base.

END: ¿Qué consejos darías a las empresas que quieren mejorar su presencia en las redes sociales?

HM: Enfóquense en que quieren lograr. Las redes son unas herramientas fortísimas siempre y cuando se le sepa sacar el provecho. Mas allá del presupuesto, de las chulerías, es tener bien claro el objetivo que busca lograr con su presencia a nivel digital.

Sobre Héctor

Héctor Manzueta es licenciado en Administración de Empresa – (Magna Cumme Lude) con certificación en Social Media, en Ecommerce, en Neuromarketing, en Talleres de Liderazgo Avanzado, con un Diplomado en Negocios y Ventas, Diplomado Alta Gerencia y otras formaciones profesionales.

Manzueta es un emprendedor que se considera un “joseador” por convicción, también como una persona que le apasiona construir un legado que transcienda una simple fortuna o un patrimonio. No le da miedo el atrevimiento y su mayor motor de motivación es la fe y la confianza que tiene en sí mismo.

Brandia Medina, estratega digital, asesora y creativa, respondió las siguientes preguntas:

END: ¿Qué significado tienen las redes sociales para un estratega digital?

BM: Las redes sociales son una herramienta clave para una estrategia digital ya que permiten conectar con el público objetivo y promocionar los servicios y productos de una empresa. La gente se conecta con estas plataformas y los estrategas la aprovechan para darle visibilidad a la marca.

END: ¿Cuál es el papel de un estratega digital en el ámbito empresarial?

BM: El estratega digital juega un papel fundamental dentro de la empresa ya que la ayuda a cumplir sus objetivos en el entorno digital, aumentar su posicionamiento y por lo tanto sus ingresos.

END: ¿Cuáles son las principales tendencias y cambios en el marketing digital que se deben tener en cuenta?

BM: El marketing digital se mantiene en constante actualización y por eso es importante mantenernos al tanto. Dentro de los cambios y tendencia puedo mencionar el uso de dispositivos móviles, por ello es importante adaptar nuestras webs y campañas a estas herramientas, también las redes sociales son los canales preferidos de los estrategas para conectar con su público objetivo y por último el uso de realidad aumentada que brinda una mejor experiencia a los usuarios.

END: ¿Cómo se pueden aprovechar las redes sociales para potenciar la estrategia de marketing de una empresa?

BM: Las redes sociales se pueden aprovechar de varias formas y algunas de ellas son darle contenido de valor a los usuarios de una empresa para posicionarla, crear una publicidad dirigida a una segmentación que le interese los productos y servicios de la marca y aumentar la interacción de la marca a través de diferentes dinámicas que generen conexión.

END: ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las empresas en su implementación de estrategias digitales?

BM: Dentro de los desafíos más comunes puedo mencionar la competencia en línea, el constante cambio en las tendencias y tecnologías, el retorno de inversión, el proceso de velar por su reputación digital, entre otras que se van a adaptar a cada empresa.

END: ¿Qué opinas de las herramientas de automatización y la inteligencia artificial en una estrategia digital?

BM: La herramienta de automatización y la inteligencia artificial dentro de una estrategia digital cada vez cobran más relevancia. Podemos utilizarlas para automatizar los procesos y optimizar el tiempo, podemos implementar chatbots que atiendan a los clientes y mejoren el tiempo de respuesta, nos ayudan a tener una mejor personalización a través de la recopilación de datos, entre otros. Todo esto manteniendo un enfoque humano y ético.

END: ¿Qué recomendaciones darías a una empresa que está comenzando a utilizar las estrategias de marketing digital?

BM: Dentro de mis recomendaciones está que tengan objetivos claros, que sean medibles, ya sea obtener más tráficos, el reconocimiento de la marca, atraer las ventas, posicionamiento de la marca y otras, es decir, es muy importante definir muy bien los objetivos y conocer la audiencia para elegir las plataformas que se utilizaran en la estrategia de marketing y poder alcanzar las metas propuestas.

Sobre Brandia

Brandia Media es una estratega digital que incursionó en este mundo por medio de la industria musical creando estrategias de marketing exitosas para diferentes artistas y más tarde siguió trabajando con marcas personales, políticas, empresariales, instituciones públicas y asesorías que le han permitido alcanzar la independencia financiera.

Medina, quien tiene más de siete años en el mercado, actualmente se desempeña como supervisora de medios de la Universidad Autónoma Santo Domingo de Santo Domingo (UASD) y se sigue preparando para brindar lo mejor de sí a su cartera de más de 40 clientes.

