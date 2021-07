Hoy me tomaré el atrevimiento de opinar sobre el acto de discriminación laboral del que fue objeto una joven en días pasados, partiendo de la premisa de que realmente la señorita no obtuvo el empleo porque está tatuada, cosa que todavía me resisto a creer. Es lamentable que esto ocurra en un país, donde sus principales ingresos en moneda extranjera son por vía del turismo y se pretende dar la impresión de que somos una sociedad abierta, moderna y empática con los extranjeros… ¿usted quiere gente que lleve más tatuajes que un europeo o un “gringo”? Aportando un pequeño dato, pero que a la vez es grande por la personalidad de la que se trata. El Primer Ministro canadiense Justin Trudeau de 49 años, el cual siempre sale en las encuestas de valoración como uno de los mandatarios más populares del mundo… ¿Adivinen qué? El tipo tiene tremendo tatuaje en el hombro izquierdo.

De modo que, si bien es cierto que un empresario tiene la libertad de contratar a quien entienda y bajo los criterios y exigencias que crea necesarios, como por ejemplo: decir que no quiere en su empresa a alguien que lleve tatuajes; también es muy probable que al hacer esto se pierda de un talento con tal vez más potencial del que necesita.

Por lo tanto, estar tatuado no debe ser un criterio para desestimar un empleado. Las capacidades y el conocimiento están en el cerebro, y se manifiestan en lo que uno dice con la boca y lo que uno hace con las manos y los pies. En el cerebro no hay tatuajes…

“Porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás”. Nelson Mandela.

Por: Pedro René Almonte Mejía

