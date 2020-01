En Defensa de Medio Oriente Por la Paz Mundial

Es difícil hablar en contra de toda guerra, aunque más difícil sería estar en contra de la paz. Siendo la guerra la negación de la paz, hay una relación dialéctica entre la guerra y la paz, son dos contrarios que devienen en idénticos; la una se trasforma en la otra y viceversa. La revolución rusa, la cual comenzó en el curso del año 1917 con el estallido de una huelga de trabajadores en la fábrica de neumáticos Putílov, tal vez no le hubiese costado más que 29 muertos si no hubiese sido por la gran resistencia de los defensores de los intereses de las clases dominantes.

La violencia jamás puede ser un fin en sí mismo, el que crea lo contrario es un orate, enajenado mental o algo por el estilo; de hecho no hay culturas violentas, ni sociedades definidas como identidades violentas. Eso es lo que se ha querido decir de los árabes musulmanes y de los musulmanes en general, pero eso no parece ser cierto, aunque El Corán -su libro sagrado- hable de la guerra santa. Lo que sí hay de cierto es que la causa de las guerras ha sido en las últimas décadas es el petróleo y no otra.

Nadie podría decir y probar que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se viviera peor ni igual que como se vive hoy en las repúblicas separadas que otrora constituían su territorio, la calidad de vida tiene que haber descendido con el retorno a la sociedad de clases, basada en las grandes desigualdades sociales y el afán de lucro. Piénsese en la existencia de mafias organizadas en la Rusia de hoy día y en la privatización de las universidades, en la inflación y en la contaminación ambiental (polución sobre todo) que tienen ahora.

Ese es la situación actual de todos los países que constituían el Estado multinacional de más de 22 millones de kilómetros cuadrados, sin un solo aviso de Coca Cola cuando era URSS; pero, ¿acaso, se viviría peor con la situación de menos desigualdad y sin la saturación de publicidad comercial en que hoy se vive con el capitalismo, en la que debido a esto último que se vivía antes se evitaban algunos accidentes de tránsito fatales al no distraerse los conductores vehículos con los anuncios, con los cuales hoy se distraen?

Lo que resulta chocante, aunque tiene su explicación por los errores políticos y el modo de vida ligeramente privilegiado de la burocracia soviética, es la caída del socialismo y de lo que fue la URSS sin ninguna resistencia de fuerzas sociales internas que defendieran un sistema que propiciaba una sociedad menos desigual y menos inicua que la que hoy tienen las naciones que tenían dicho sistema y esa comunidad.

A todo eso hay que agregar el rol político jugado por el difunto papa Juan Pablo II en contra del socialismo, desde el año 1963 -sin ser aún papa- cuando aparentemente comenzó a reunirse en Polonia (su país) con emisarios, en lo cual se pasaría 15 años antes de ser jefe de la iglesia católica. Era como una suerte de entrenamiento para combatir al comunismo, como solían y suelen llamarle al socialismo real los adversarios del mismo y que prefieren una sociedad de grandes desigualdades, desórdenes y de libre mercado, aunque la mayoría de la gente no tenga seguro médico y los ancianos no tengan protección.

La caída del socialismo se venía venir cuando comenzó la Primera Guerra de Irak (1991), momento en que hubo gente que creyó que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. Fue una guerra en la que participó la URSS junto a las potencias occidentales, entonces bajo el gobierno de Gorbachov, apenas meses después de esa guerra se desintegra esa comunidad de naciones y se anuncia la caída del socialismo en ella y en otros países de Europa del Este. La guerra contra Irak de 1991 y la Segunda Guerra de Irak (posteriormente) han sido guerras por petróleo, como también las incursiones de Estados Unidos en Siria y en Libia son motivadas por el petróleo que hay en esa región.

En el caso de Siria han devastado a ese país, cuya capital Damasco era un destino turístico desde hacía mucho tiempo. En Irak las incursiones de Estados Unidos culminaron con la pena de muerte ahorcado del jefe de Estado iraquí Saddam Hussein y en Libia provocaron el asesinato del jefe de Estado libio Muamar el Gadafi. Lo que ha preocupado a los gobiernos de las potencias occidentales, y especialmente de Estados Unidos, no es el hecho de que los países subdesarrollados compren el petróleo caro, si no el hecho de que son los árabes los que vendieron en los años 70 dicha materia prima auxiliar cara obteniendo grandes ganancias y no ellos -los occidentales- los que lo vendieron a esos altos precios.

No les molestaron a los gobiernos occidentales, y a los grupos empresariales que defienden, el endeudamiento de los países subdesarrollados no productores y no exportadores de petróleo por más de 190,000 millones de dólares, lo que hoy podría equivaler a cerca de 2 billones de dólares (no 2 millardos que son dos mil millones). El dólar se ha devaluado, si se calculara en base al deflactor implícito, con la pérdida del poder adquisitivo de esa moneda, podía llevarnos a pensar que un dólar de hoy equivale a 10 centavos (one dime) de esa moneda de aquellos tiempos.

Lo que molesta a los gobiernos de Estados Unidos y de los países occidentales desarrollados es que los libios construyeron un túnel para que fluyera agua de reservas subterráneas del desierto, gastando para ello 25,000 millones de dólares de las ganancias del petróleo. Lo que molesta a los gobiernos de los países occidentales desarrollados es no obtener ganancias así con el petróleo y talvez no disponer de esas importantes reservas de agua potable, quizás sea el agua potable de mejor calidad en el planeta.

Dejemos que la gente profese, sin el fanatismo fundamentalista, las creencias religiosas que quieran tener o no practicar ninguna. En Medio Oriente nacieron tres grandes religiones monoteístas que suplantaron a las religiones politeístas, talvez porque los desiertos contribuyeron en dicha región así fuera, que en la misma nacieran y se propagaran las creencias religiosas monoteístas, ya que el ser humano en otros tiempos estaba situado ante las imposibilidades de explicarse de modo racional la causalidad de las fuerzas de naturalezas que actuaban sobre él de modo inexorable.

No tienen derecho los occidentales a destruir con violencia la cultura de los habitantes de esa región, los cuales han vivido allí por tanto tiempo, adaptándose a los rigores de la naturaleza. Domesticaron al camello o al dromedario, lo que no han podido los australianos con el camello salvaje y depredador que los colonialistas ingleses llevaron allí probablemente desde La India.

Dejemos que los iraníes (otrora persas), los iraquíes, los libios, los sauditas, los yemeníes, kuwaitíes, los sudaneses, los palestinos, los libaneses, egipcios y los sirios; respetemos a los israelíes (judíos) si ellos respetan a los palestinos. Debemos respetar sus costumbres, sus hábitos y sus creencias, siempre que se respeten entre ellos y a los demás que no viven en su región.

Respetemos a esos pueblos. De ese modo el cedro del Líbano podrá servir de madero, sin ser agotado o esquilmado como elemento de la madre naturaleza, pudiendo cantar a esta con el viento solano que viene de oriente. De igual forma, los turcos podrán cultivar el tulipán, allí donde primero se cultivó, no en Holanda donde la comercializaron tanto y ni en China donde se habla de una variedad.

Debemos dejar que los habitantes de la región del Medio Oriente vivan en paz, ellos que son los que han habitado por allí, sean arameos, persas (iranios), turcos o hebreos (estos últimos vivieron errantes casi dos mil años por el mundo y han vuelto a lo fue Palestina y se creen que ellos son los dueños). No debe haber incursiones de las potencias occidentales en el Medio Oriente, ni hundimiento de buques petrolero en el Golfo Pérsico.

Son los pueblos del Medio Oriente los han vivido allí y los que son soberanos en esos territorios y el derecho de explotar el petróleo de esa región, no las potencias occidentales. Pero con la persuasión y el raciocinio, no con la fuerza como pretenden Donald Trump y Bolsonaro, debemos convencer a esos pueblos y países y a otros pueblos y países de hay que sustituir ahora y no más tarde el petróleo por una fuente de energía limpia.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Anuncios

Relacionado