En cierre de campaña Carolina Mejía llama a votar “tempranito”

David Collado dice Carolina ganará con más de un 60%

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La candidata a alcaldesa del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, llamó a los capitaleños a votar temprano y de manera masiva durante su acto de cierre de campaña, en el cual estuvo acompañada de David Collado, a quien le agradeció su apoyo incondicional.

“David estamos muy orgullosos de ti, de que hayan políticos como tú, muchas gracias, eres un ejemplo para esta nueva forma de hacer política, especialmente los jóvenes, Santo Domingo siempre tendrá en ti, su gran amor es una persona extraordinaria”.

De igual forma, Carolina, agradeció a todos los capitaleños y a los perremeístas por su compromiso de apoyo para materializar su proyecto de gobierno municipal.

En su breve discurso de cierre de campaña, Carolina Mejía reiteró que ha sido una gran vergüenza internacional “el que no hayamos ido a las urnas el pasado 16 de febrero, pero sin embargo, no fue todo malo, porque vimos a nuestros jóvenes defender nuestra democracia, indignados porque se les castró su derecho a elegir, mis agradecimiento a esos jóvenes”.

Vaticinó que este domingo 15 de marzo será histórico, “porque los electores tendrán la oportunidad de votar por la primera mujer alcaldesa de la capital”.

“Esta participación nuestra será histórica, les pido, hazte sentir vota y recuerda que debe marcar mi cara, y la de un regidor, solamente para que no dañe el voto, vamos a sentirnos ahora más fuerte ahora que en febrero, votemos por nuestra ciudad, familia, jóvenes y por el trabajo realizado”, pidió finalmente.

David Collado

El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, juró por su única hija que no ha pedido nada a cambio para apoyar al PRM.

”Certifico y juro por mi única hija que yo no he pedido nada a cambio para apoyar al PRM, no tengo nada que pedir porque entregué el segundo cargo electoral más importante del país, a cambio de nada, creo en el relevo, juventud”.

“Estoy aquí, para los que no creían que apoyaría a Carolina Mejia”, proclamó.

Collado dijo que nadie debe jugar con su integridad, honor y “bajo ninguna circunstancias me iba a negar a no apoyar a Carolina Mejía. Sí, recibí ofertas de los tres partidos mayoritarios, sí recibí ofertas de ser candidato presidencial de varios partidos, y estuve bien claro en mi apoyo al PRM”.

“Bajo ninguna circunstancia he violado ni violaré los principios inculcados por mis padres, ni tampoco los del PRM”, al mismo tiempo, llamó a aquellos seguidores suyos que “tenían los ánimos apagados”, que “no piensen en lo que no ha sido, y no fue, sino en apoyar al Partido Revolucionario Moderno”.

