En caso de que no se juegue, MLB pagará unos 170 millones de dólares a peloteros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- La MLB y el Sindicato de Peloteros han estado en intensas negociaciones para llegar a un acuerdo extraordinario por los tiempos que corren, en miras a proteger los derechos laborales de los jugadores y el negocio de los dueños.

Uno de los principales puntos en el acuerdo es que MLB destinará alrededor de 170 millones de dólares a los jugadores para cubrir sus salarios de abril y mayo. En caso de que no se juegue ni un sólo partido de Grandes Ligas éste 2020, eso será todo lo que los jugadores recibirán de MLB, y la MLBPA no podrá demandar a los dueños ni a la liga por incumplimiento de contrato y en caso de haber temporada, los sueldos serán ajustados en proporción a la extensión de la misma, según Jeff Passan de ESPN.

Además, siguiendo en el supuesto de que no hay temporada 2020, los jugadores recibirán la cantidad de tiempo de servicio que tuvieron durante el 2019, por lo que los jugadores que están pactados a ser agentes libres para el 2021 no se verán afectados ante la posibilidad.

MLB owners will advance players $170 million for April and May, sources tell ESPN. If there is no season, that money will be kept by the players. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 27, 2020

Major League Baseball and the MLB Players Association have a deal, sources tell ESPN. The players have voted on it already. MLB owners are expected to ratify it tomorrow. An excellent sign that draws a path forward as baseball tries to figure out when it will return. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 27, 2020

The most important thing for the players: In the doomsday scenario of no 2020 season, they will get full service time, meaning Mookie Betts, Trevor Bauer, Marcus Stroman, J.T. Realmuto and others will be free agents in November regardless of whether games are played. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 27, 2020

Eso significa que jugadores cómo Mookie Betts, J.T. Realmuto, Trevor Bauer, Marcus Stroman, por sólo nombrar algunos, serán agentes libre en 2021 pase lo que pase.

En caso de que si haya temporada en 2020, es obvio que será más corta, también se acordó ajustar las reglas del arbitraje de la siguiente temporada, por lo que los jugadores no serán penalizados por obviamente poner números menos voluminosos que las campañas, por lo que serán ahora vistos en proporción y no en números duros.

Anuncios

Relacionado