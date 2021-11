En caso Coral 5G: Hija convierte en testaferro millonarios a padres, para favorecer esposo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Angélica María Alba Trinidad, utilizó de testaferros a sus padres, sin ellos saberlos, para beneficiar a su esposo, el hoy imputado del Caso Coral 5G, general Julio Camilo de los Santos Viola, asignándoles más de diez parcelas, solares, apartamento de seis niveles, accionistas del 60% y 40% de empresas, un penthouse en la Torre Elsa, sector Gazcue, entre otros bienes que ellos desconocían hasta el momento de ser interrogados por el Ministerio Público (MP).

Elida María Trinidad Santiago, conserje del Bancrédito, y Manuel de Jesús Alba Solano, un criador de cerdos, tras la investigación realizada por el MP, aparecen con parcelas a un costo de RD$4 millones 500 mil; RD$15 millones 675 mil; RD$272 mil 749.94; RD$455 mil 310; RD$271 mil 939.56; RD$1 millón 399 mil 401; RD$167 mil 665; RD$1 millón 415 mil 250; RD$1 millón 547 mil 730;RD$123 mil 750; mientras que el cuñado figura con parcelas a su nombre por un costo de RD$2 millones 300 mil; RD$400 mil; RD$ 150 mil; RD$9 millones 554 mil, entre otros bienes, además de un edificio de seis niveles en Santiago de los Caballeros y hasta un penthouse.

El Ministerio Público, acusa a De los Santos Viola, general de brigada de la Fuerza Aérea, a quien se le acusa de lucro de recolección ilegal de dinero, obtenidos supuestamente de manera fraudulentamente en distracción de los recursos públicos, para lo cual utilizaba familiares y militares para el movimiento de los recursos y la adquisición de bienes.

El acusado era subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial del exmandatario Danilo Medina y de acuerdo a la acusación del MP, “en gastos operaciones” recibió durante el periodo 2014 hasta 2020 la suma de RD$737,509,49.00, aumentado así “sus patrimonios personales”.

El imputado Julio Camilo de los Santos Viola, alias Viola, valiéndose de sus suegros Manuel de Jesús Alba Solano, quien no figura con cotizaciones ante la TSS, y Elida María Trinidad Santiago, quien fue conserje en Bancrédito, y devengaba un salario de DOP$9,000.00, adquirió distintas propiedades inmobiliarias millonarias, citada más arriba.

Mientras que, Manuel de Jesús Alba Solano como actividad económica real se dedica a la crianza y venta de cerdos de manera informal, a título personal, pues no posee ninguna empresa a estos fines, actividad esta que no le genera beneficios exorbitantes, según propia declaración al Ministerio Público.

“Los ciudadanos Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, con relación a los inmuebles, es que estos desconocen la ubicación de los mismos, como por ejemplo los ubicados en la Torre Elsa, que se encuentra en la calle Cesar Nicolás Penson, Distrito Nacional, apartamentos número A4 y A3; no conocen el monto de pago de mantenimiento, ni los valores precisos que se perciben por el supuesto alquiler. De igual forma, no conocen o “recuerdan” el precio de la compra y solo establecen que los pagos los realizaba Lucia de los Santos Viola, hermana del imputado Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola”, según la acusación del ministerio.

Lo mismo puede evidenciarse cuando son nueva vez cuestionados por el Ministerio Público los señores Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, con relación a un edificio ubicado en Santiago, en la calle el Síndico, que consta de seis niveles y un penthouse, encontrándose en etapa de terminación. Estos, aunque figuran como propietarios del inmueble, desconocen el valor del mismo, Elida no precisa la calle, ni a quien le fue comprado, ni tampoco el año en que fue iniciada la construcción, refiere la acusación del MP.

De igual forma, narra en el interrogatorio realizado por el Ministerio Público, que Manuel de Jesús Alba Solano, que adquirió en el año 2020, otra propiedad inmueble en la Chiva, con una extensión superficial de unos 19,000.00 mts2, por un valor de nueve millones de pesos (DOP$9,000,000.00), y, en ese mismo año, otra propiedad inmueble en el mismo sector, de 18,000.00 mts2 , otros dos solares más, sobre los que no recuerda el precio de los mismos, y tampoco deja claro el origen de los fondos, dice de manera expresa “no recordar de dónde salió el dinero.

La situación descrita anteriormente con Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago se replicó con Enmanuel Antonio Alba Trinidad, cuñado del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, quien labora como chofer en la venta de cerdos de su padre Manuel de Jesús Alba Solano.

Enmanuel Antonio Alba Trinidad, posee a su nombre, los siguientes inmuebles propiedad del imputado Julio Camilo de los Santos Viola: cuatro parcelas valoradas en RD$2 millones 300 mil; RD$400 ,000; RD$150 mil; RD$9 millones 554 mil.

Mientras que los suegros del imputado, Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, poseen a su nombre los inmuebles, todos luego de que el imputado asumiera las funciones de subjefe del CUSEP (año 2014) y comenzará a manejar los fondos de operaciones de inteligencia.

Al realizar un análisis a las informaciones financieras de los ciudadanos Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, dice el MP “ se evidencia que estos no poseen el perfil financiero, ni lo ingresos, para justificar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, de la magnitud que registran, máxime cuando los mismo al ser interrogados por el Ministerio Público, desconocen en varios casos la precisión de la ubicación de los inmuebles, cuánto pagan, el valor de los mismos, además de que tampoco reciben pago de los alquileres de estos”.

A partir del año 2018 se funda la razón social de nombre International Business Jireh SRL, donde Manuel de Jesús Alba Solano posee un 60% de acciones y Elida María Trinida Santiago posee un 40%, sin embargo, dicha empresa no cotiza en la seguridad social, no posee trabajadores registrados en el Ministerio de Trabajo, no registra transacciones financieras hasta la fecha, ni tampoco posee bienes muebles e inmuebles.

Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, establecieron al Ministerio Público que es través de la hermana del imputado De los Santos Viola, la ciudadana Lucia de los Santos Viola, que se realizaba la administración y cobros de las referidas propiedades inmobiliarias, y luego el dinero le es entregado en efectivo a Angélica María Alba Trinidad, hija de estos y esposa del imputado.

