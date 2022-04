En acto un encabezado por Abinader, SeNaSa realiza jornada de afiliación en SDE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) informó que este sábado realizó una jornada de afiliación en el Polideportivo de Invivienda, ubicado en Santo Domingo Este, la cual contó con la presencia del presidente Luis Abinader, además de diversas autoridades gubernamentales.

SeNaSa destacó que durante esta jornada les fueron entregadas cartas de afiliación a los ciudadanos residentes en este municipio, incluyendo las que les fueron entregadas a las señoras Amparo Feliz Cuevas y María Altagracia Gómez de la mano del mandatario como acto simbólico.

Gustavo Güilamo, coordinador del Gabinete Gerencial, en representación del director ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, resaltó los avances de la institución en esta zona, destacando que “esta jornada no ha sido traída de forma casual. Ha sido traída para que el financiamiento no sea un obstáculo que le impida a ningún ciudadano tener acceso a los servicios que requiera y les garantice una vida digna, tanto a ustedes como a sus familias; porque la salud no es una dádiva, sino un derecho que les garantiza la Constitución de la República y que todo gobierno debe promover”.

Además, indicó que la gestión transparente de la institución nos ha convertido en la ARS preferida por todos los dominicanos para proveerles salud, y hoy en día nos hemos convertido en la más grande del país, brindando cobertura al 70 por ciento de los ciudadanos.

Población afiliada y programas

En un comunicado de prensa, SeNaSa destacó que Santo Domingo Este cuenta con mas de 450 mil personas afiliadas. De estas, mas de 329 mil pertenecen al Régimen Subsidiado.

En este Régimen, las autorizaciones de servicios sobrepasaron los 2,600 millones, de los cuales, en atención ambulatoria fue de 675,476,983 de pesos, y en cirugías 1,883,572, 416.

En cuanto a los programas de Promoción y Prevención, SeNaSa aseguró que ha realizado charlas de prevención de cáncer de cérvix y detección temprana de cáncer de mama en los Centros de Primer Nivel de forma regular, el programa de Nefro protección, que consiste en el seguimiento de los afiliados hipertensos y diabéticos para prevenir la enfermedad renal crónica, que ha impactado en este Municipio un total de 2,165 afiliados en los Centros de Primer Nivel de Atención; además del programa Nutrimed y el programa de Evaluación Nutricional Para Adultos Mayores.

