En 2022 RTI en NYC graduó gratis 980 refugiados

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El Instituto Técnico del Renacimiento -RTI-, una organización sin fines de lucro que dirige el dominicano David Hiraldo, graduó durante el 2022, de manera gratuita y en ocho semanas, a 980 refugiados de los recién llegados a Nueva York.

Entre los graduandos figuran venezolanos, peruanos, guatemaltecos, uruguayos y mexicanos, entre otras nacionalidades.

Los mismos obtienen su certificado en Osha 40 (enseña al estudiante como evitar accidentes en construcciones) y permanecen una semana recibiendo docencia durante 8 horas diarias con profesores calificados.

Entre otras carreras técnicas que el RTI ofrece están electricidad, plomería, carpintería, instalación del sistema de aire central (HVAC), paneles solares, asistente de oftalmología, e informativa, todas de manera gratuita también.

Hiraldo explicó que el RTI recibe ayuda del sector privado, del presidente del condado de Manhattan y la concejal por el distrito 10, en el Alto Manhattan, entre otras instituciones.

Precisó que la finalidad del Instituto es empoderar y transformar la vida de personas mayores de 17 años en las poblaciones de inmigrantes y comunidades con pocas atenciones, proveyendo educación vocacional gratuita con los correspondientes entrenamientos, que se convierten en carreras profesionales.

Está avalado y reconocido por el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción -NCCER- (en inglés The National Center For Construction Education and Research) con licencia en todo Estados Unidos.

Afirmó que decenas de los graduandos, después de lograr su título, se mudan a otros estados (Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, entre otros) a laborar en diferentes empresas porque el Instituto está avalado y reconocido por el NCCER, con licencia a nivel nacional.

La página web del RTI es: https:// renaissancetechnicalinstitute. org/ y davidh@ renaissancetechnicalinstitute. org, con teléfono 212-722-5000 y Fax 212-722-5022. Está ubicado en el 173 East de la calle 112, entre las avenidas Lexington y la Tercera.

Relacionado