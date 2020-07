Empresas realizan entrega de 10,000 kits de protección para colmaderos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana (ASIBENAS) junto a 11 empresas aliadas, realizó este lunes la entrega de 10,000 kits de seguridad para ayudar a la protección de uno de los activos más importantes de todo barrio o sector que son los colmaderos.

“Para nosotros contribuir con la seguridad de los colmaderos es de suma importancia, puesto que como negocios los colmados juegan un rol de unidad y apoyo para las comunidades en las que operan”, aseguró Juan Amell Llibre, presidente de ASIBENAS.

Igualmente dijo que “por esta y muchas otras razones decidimos que era importante apoyarles para adaptarse a este nuevo estilo de vida, puesto que la continuidad dependerá en gran medida de la seguridad con la que se opere en estos momentos de grandes desafíos”.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para promover la campaña ‘Mi Colmado Coopera, Mi Colmado Seguro’. Hemos unido empresas y autoridades para ayudar a generar conciencia del lugar que ocupa el colmado en el barrio. Queremos que sepas que contamos contigo en esta crisis, pero siempre de manera segura”, agregó.

Los kits entregados en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo y Santiago junto a las empresas aliadas a la campaña “Mi Colmado Coopera, Mi Colmado Seguro”, incluyen dos unidades de botellas de alcohol para desinfección, mascarillas, guantes, un instructivo o guía sobre cómo operar en forma segura, un instructivo sobre las ayudas bancarias disponibles durante esta emergencia y una carta de motivación.

Esta acción ha sido posible por el trabajo conjunto realizado por las distintas empresas del sector de bebidas y de otras industrias como Coca-Cola, Bepensa Dominicana, Cervecería Nacional Dominicana, Frito-Lay Dominicana, PepsiCo, Quala Dominicana, Distribuidora Corripio, INDUBAN, Alcoholes Finos Dominicanos, Ron Barceló y Claro Dominicana.

Desde el inicio de la cuarentena en el país, a partir del mes de abril, ASIBENAS, sus socios y otros aliados han estado uniendo esfuerzos para brindar apoyo a los colmaderos, ayudándoles a mantener sus puertas abiertas en forma segura ante esta situación de emergencia nacional, facilitando elementos educativos y medidas de protección y cuidado que les ayuden a garantizar su salud y la seguridad alimentaria de sus consumidores.

La campaña “Mi Colmado Coopera, Mi Colmado Seguro”

La campaña “Mi Colmado Coopera, Mi Colmado Seguro”, es una iniciativa nacional de ASIBENAS junto con sus socios y aliados que espera impactar a los más de 65,000 colmados que operan en todo el país.

A la causa se han sumado instituciones oficiales y del sector privado, como el Instituto de Protección al Consumidor (Proconsumidor), el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Federación Nacional de Comerciantes y Detallistas de Provisiones (FENACODEP).

Igualmente se sumaron la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (FENACERD), Asociación de Detallistas de Provisiones, Inc. del Distrito Nacional, Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana, Inc (CONFECOMERCIO), Federación Dominicana de Detallistas de Provisiones Inc. (FEDEPRO), Federación de Comerciantes Detallistas (FENACODEPRO), el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (CONACERD).

Además de los miembros de ASIBENAS, The Coca-Cola Company, Bepensa Dominicana, Cervecería Nacional Dominicana, PepsiCo y Quala Dominicana, también se han sumado a la campaña otras empresas de otros sectores comerciales como Frito-Lay Dominicana, Distribuidora Corripio, INDUBAN, Alcoholes Finos Dominicanos, Ron Barceló, y Claro Dominicana.

Con esta campaña y las recientes donaciones de kits de seguridad, ASIBENAS y sus aliados reafirman su compromiso de seguir trabajando junto a los colmaderos y a través de estas acciones procurar el bienestar de toda la sociedad dominicana.

