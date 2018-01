Empresarios y Política en República Dominicana

Un columnista del Listín Diario en el día de ayer, lunes 15 de enero, cuyo rostro aparece muy sonriente, en columna Punto de Mira, cuyo nombre es Alfredo Freites, le pone el siguiente título a su artículo: candidatura Paliza Sacude PRM. Bueno, no sabemos si quiere hablar de un simple remeneo o de un tsunami o de un gran seísmo. No sabemos de qué se trata, pero lo que si podemos decir es que el hecho de un candidato ganar la senaduría de Puerto Plata, o de cualquier provincia, no lo convierte en un gran líder. Está el ejemplo de mi profesor el Dr. Maximiliano Rabelais Puig Miller, quien ganó la senaduría de esa provincia con muchos votos y sin embargo en las elecciones nacionales no ha sido tan agraciado. Sin embargo, con su discurso Max Puig debió haber tenido un caudal de voto mayor de votos cuando ha acudido de candidato presidencial.

Lo de Paliza o lo de Carolina parece parte de una campaña mediática, aunque llene su cometido y lo conviertan en líderes nacionales, pero cuidado señor Freites con lo de lo generacional porque aunque a la población le resulta simpático, los problemas nacionales no se resuelven porque una persona joven ocupe el solio presidencial o cargos importantes en las funciones públicas. Leonel Fernández era un político joven y, todavía no es tan viejo, sin embargo los problemas nacionales se han agravado en los gobiernos recientes, tanto en los de Leonel, como en los de Hipólito y Danilo. La realidad no es que la juventud es la más apta y no necesariamente la menos apta, pero escribir un artículo y llegar a decir que Carolina Mejía y José Ignacio Paliza”son atractivos” casi equivale a estimular eso, aunque esa no sea esa la intención.

Con relación a que a lo de que ”El PRM es un partido de empresarios”, creo que resulta muy juicioso decirlo porque eso es en esencia el Partido Revolucionario Moderno. Eso ha querido proyectar ese partido y se está proyectando eso, porque es un partido más del sistema que quiere el poder para de algún modo disfrutar el poder, pero no para crear una sociedad menos desigual, es decir, no para crear una sociedad más igualitaria. Creo que algún que otro dirigente del PRM, ese podría ser el caso de Tony Raful, podría creer en un proyecto de sociedad más igualitaria, pero la mayoría de ellos no son así. Recordemos que el PRM es heredero del PRD histórico de Antonio Guzmán, Jorge Blanco y Peña Gómez, que era el partido de gobierno cuando Jorge Blanco firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las medidas aplicadas a raíz de ese acuerdo, que tanta pobreza y desigualdad han traído al país, todavía en la práctica siguen vigentes y siguen generando pobreza; no esperemos que en un eventual gobierno del PRM a partir del 2020 eso sea cambiado. Luis Abinader o José Paliza responderán a los intereses de los grandes empresarios, ambos vinculados por nexos familiares a ese sector, no se irán en contra de la clase social a la cual ellos pertenecen. Los intereses de los grandes banqueros, el sector financiero, y de todos los grandes empresarios no serán afectados si el PRM gana las elecciones en el 2020.

Sólo una fuerza alternativa, el PRM no lo es porque es un partido más del sistema, podría cambiar las reglas del juego pero no una fuerza que sólo hable de corrupción, sino una fuerza con un discurso y una acción de enfrentamiento al neoliberalismo, que se enfrente al capital financiero. No podemos decir que sea seguro que de aquí a las elecciones del 2020 esa fuerza pueda eclosionar e imponerse en las elecciones de ese año y derrotar al neoliberalismo y al capital financiero. Mientras tanto el PLD se ve en picada con sus gobiernos neoliberales, corruptos y generadores de grandes desigualdades en la población, pero todavía es muy aventurero decir que esté completamente derrotado. El PLD aparece como un partido que está en picada, pero no podemos decir que será derrotado, depende su situación interna y del nivel de conciencia en la población.

El PLD si lleva a Danilo o si lleva a Leonel, a cualquiera de los dos de candidatos, es difícil que no pierda las elecciones, porque los intereses de uno son contradictorios con la candidatura del otro y viceversa en la presente coyuntura, lo que implicaría casi seguro que se dividiría, aunque Leonel haya dicho que su partido va unificado a las elecciones. Esto último podría ocurrir si el candidato no sería ninguno de ellos dos, sólo siendo otro (a). Ambos son dos politiqueros, como también los son otros. El autor de este artículo entiende que lo único que podría mantener al PLD unido es un acuerdo entre Danilo y Leonel, para que ninguno de los dos fuera el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2020 y fuera otra persona el candidato (a). Sólo así el PLD podría mantenerse más o menos unificado y no sufrir fisuras importantes, circunstancia en la cual podría ganar las elecciones aunque no necesariamente lo logre porque todo dependería de que no aparezca una fuerza emergente que eche raigambre en la población con un estado de conciencia social favorable en esta. El PRM sería muy difícil que pueda vencer a un PLD unificado, creo que sólo la eclosión de una fuerza emergente con una conciencia social distinta a la del PRM y el PLD con ascendencia en las clases populares, la pequeña burguesía y capas medias puede vencer tal vez a un PLD, pero en ausencia de esa fuerza emergente, sin un estado de conciencia anti-neoliberal y una fuerza política anti-neoliberal que sea capaz de aupar la población y con un PLD dividido el seguro ganador va a ser el PRM.

En el caso del PLD, según el punto de vista del autor de este artículo, no hay un candidato masculino a la Presidencia de la República de los potenciales candidatos a esa posición del Estado que no provoque un gran malestar en el PLD. Aunque opino al margen de simpatías, que no la tenga hacia el PLD y ni hacia ninguna fuerza que no tenga un discurso anti-neoliberal, Margarita Cedeño puede ser la candidata que no le provoque un malestar parecido en sentido figurado al ”tsunami” o a un gran “seísmo” en el PLD. Esto no significa que con ella tenga asegurado el triunfo del PLD en las elecciones, podría ganarlas o podría perderlas, pero la estructura partidaria no sufriría grandes fisuras.

Ella como candidato podría ser el fruto de un acuerdo entre Fernández y Medina, ya que ninguno de los sería candidato, se limarían asperezas entre ambos al no ser candidato ninguno de los dos. No es una mujer de vocación por la política, pero la han perfilado como eso los aduladores; no vive para la política, como diría Max Weber, si no que vive de la política. No tiene un discurso político, sino politiquero. Es una mujer que le gusta la buena vida y la fama, pero los que han recibido favores de ella la han adulado. A ella le favorece el género, ya que la lucha de género se fundamenta en que la mujer puede ocupar cargos como lo ocupa el hombre.

