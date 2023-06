Empresario y exdiputado Rubén Luna afirma inflación en RD es daño colateral de situación mundial

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El reputado empresario en el área de supermercados e industria inmobiliaria y ex diputado de ultramar, Rubén Luna afirmó que los niveles de inflación que afectan a la República Dominicana es un daño colateral en el país caribeño de la situación mundial que experimenta el alza indetenible de los precios a todos los niveles.

Luna, que es también un destacado activista comunitario y filántropo dijo que las comunidades empobrecidas de los Estados Unidos son las más impactadas por la inflación que en la nación americana supera a la República Dominicana y muchos otros.

“En República Dominicana se ha mantenido la economía pero entendiendo de que los precios han subido no tanto como aquí (Estados Unidos), pero lo que sucede aquí, afecta allá”, dijo.

“República Dominicana mantiene una economía estable, no puede quejarse porque hay otros países de América Latina que están mucho peor y creo esa estabilidad ha contribuido a subir un poco la economía”, subrayó.

“Pero sí le afecta lo que nos está sucediendo aquí (Estados Unidos) a nosotros con el aumento del interés, es un daño colateral mundial porque Estados Unidos controla el mundo”, sostuvo.

“Lo que sucede aquí afecta al mundo y por eso, las economías de América Latina y Europa son afectados de igual manera aunque la economía de algunos países con buenos presidentes que tratan de controlar el desperdicio como República Dominicana, que tiene un presidente que se caracteriza por no mal gastar llevando una economía aceptable y estable ahora mismo”, precisó Luna.

“Por eso, República Dominicana no está tan mal”, aseguró.

Explicó que las cantidades de dinero en las tarjetas de cupones para comida del Gobierno (SNAP) y la OTC que dan los seguros de salud no alcanza ni siquiera para cubrir el 50% del costo de una canasta familiar en Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo, aún sin haber inflación.

“Por bajar la deuda externa con el acuerdo del Techo de la Deuda del presidente Joe Biden con los republicanos del congreso, se les recortó el monto que se otorgaba a los pobres en las tarjetas SNAP, para ahorrarse una suma de dinero extravagante para poder mantener la deuda externa pero solo se afecta al pobre”, afirmó Luna.

Añadió que el pobre es el más sacrificado en este momento. “El acuerdo que se hizo ahora en el congreso en cuanto a pagar la deuda externa, Biden y los demócratas tuvieron que ser flexibles con los republicanos y entiendo que no podemos sacrificar a los más necesitados para pagar deudas hechas por gobiernos anteriores lo que afecta en su totalidad al país”.

“No afecta solo al pobre, sino al país y a todo el mundo y encima de una economía mala, pésima como la que estamos viviendo, también los precios de los alimentos de primera necesidad se han triplicado en todo en general”, reveló el empresario.

“No podría decirte que es la carne ni la leche, sino en general. Cuando usted va a un supermercado a comprar, lo que compraba con $70 o $80 tiene que gasta r ahora entre $140 y $150 dólares como mínimo para poder llevar lo que se llevaba tres años atrás”, explicó Luna.

“Es un problema general pero afecta más al pobre”, recalcó.

“Aunque la tarjeta OTC está amortiguando un poco pero eso no compensa a los altos precios que están enfrentando los clientes en los supermercados, han hecho muchos recortes en la tarjeta de cupones (SNAP),, porque en vez de aumentarle, anunciaron un recorte y los precios aumentando”, señaló.

“¿Cómo puede sobrevivir el pobre?”, cuestionó Luna.

Dijo que la inflación en Estados Unidos tiene como factor principal el aumento de los intereses bancarios por lo que no se están comprando carros y casas porque el interés en ambos renglones está al triple.

“La economía está frenada en su totalidad y los precios de los carros, las casas y la renta siguen subiendo. Menos dinero en las calles y la economía paralizada”, expresó.

Se mostró de acuerdo con que el Gobierno emita otros cheques de estímulo a los más pobres para ayudarlos a compensar la situación.

“Creo que deben darle lo que dieron en la pandemia pero con mucha cautela porque hubo personas que se beneficiaron que no necesitan la ayuda. Este es el momento en el que el presidente Biden debe tener un fondo para las personas más necesitadas del país, porque están mucho trabajo, los sueldos no les le alcanzan por la inflación que está afectando al que trabaja y al que no trabaja”, agregó.

Luna dijo que no ve ninguna señal conspirativa en la inflación que tiene que ver con los altos costos de los intereses, que genera mucha inflación.

“Hay muchas personas que les deben mucho dinero a los bancos y tienen que pagar intereses más altos por lo que restringen el gasto. Si los intereses están altos de igual manera suben los precios de la comida porque todo es una cadena”, explicó.

“Si bajamos los intereses, baja un poco la inflación porque es uno de los factores principales en el alto costo de la vida y si se bajan, bajarán también los precios de la comida, la renta y los carros y la economía circula para beneficiar a todo el mundo, es el efecto dominó”, afirmó.

Relacionado