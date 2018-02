Empresario venezolano dice que no irá a elecciones en actuales condiciones

“Yo no puedo ser candidato a las elecciones del 22 de abril porque esas elecciones no se corresponden con lo que yo pienso, que tiene que ser un proceso (…) producto de un acuerdo”, dijo García a Efe, que aunque señaló que no tiene ningún impedimento para ser candidato insistió en que “en las actuales condiciones” no se presentaría.

El pasado viernes García, que lidera el movimiento Prociudadanos, presentó un plan de gobierno en el que destacó propuestas para mejorar la economía del país, y según dijo hoy “ese fue el candidato” que postuló.

“Lo que nosotros hicimos fue presentar un plan porque Venezuela lleva 60 años de mesías en mesías, de brujo en brujo, de un hombre mágico sacado de un sombrero que va a resolver los problemas del país (…) no hay un proyecto de país, nosotros lo que presentamos como candidato fue un plan y ese plan lo puede encarnar cualquiera”, insistió.

“Una propuesta liberal que plantea que el Estado tiene que cumplir su función, que la gente no la maten ni la roben, que deben sacar sus manos de la economía, que deben liberar los controles de cambio y de precio”, continuó.

Asimismo dijo que la convocatoria a elecciones tiene que ser producto de “un consenso” entre oposición y Gobierno, por lo que consideró que la fecha de los comicios debe ser diferida ya que “fue convocada unilateralmente” tras el fracaso de diálogo en República Dominicana.

“Hay que hacer un pacto, un acuerdo para ir a un proceso con garantías, con observación internacional independiente (…) una vez que se difiera ese proceso y se pacten unas garantías mínimas, tenemos que ir al proceso electoral porque la única vía de cambiar esto en paz es a través de un proceso electoral”, agregó.

Las elecciones presidenciales del 22 de abril, en las que el presidente Nicolás Maduro aspira a la reelección, no contarán con la presencia de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que señaló que no apoyará unas elecciones que consideran “injustas” y sin “transparencia”.

El CNE abrió este sábado en su página web el proceso de postulaciones para las elecciones presidenciales de abril y se extenderá hasta mañana lunes.

Entre este lunes y martes los aspirantes deberán formalizar su inscripción personalmente ante el CNE con la entrega del formulario que completaron vía web, además de la entrega de otros requisitos.