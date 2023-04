Empresario radial destaca Radio Ideal ha sido una escuela para formación de locutores mocanos

EL NUEVO DIARIO, MOCA.- El empresario radial, Ramón Antonio Mireles Lizardo (Papi Mireles), propietario de Radio Ideal, afirmó que esta emisora ha sido una escuela en la formación de importantes locutores mocanos, de la región y toda la República Dominicana; tras indicar que nunca vendería esa estación radial ni por todo el dinero del mundo, porque constituye un patrimonio que realiza aportes al desarrollo social, económico y cultural de su provincia.

Al ofrecer una entrevista exclusiva al programa de televisión Coctel Político, que a través de Moca visión canal 48, produce y conduce todos los lunes, miércoles y viernes, el periodista y abogado, licenciado Nicolás Arroyo Ramos, Mireles Lizardo significó que en múltiples ocasiones ha recibido oferta de compra de su estación radial, pero que cuando llegan donde el preguntándole que por cuánto la vende solo le contesta que no la vende “No vendo a radio Ideal por ningún precio, esa es la razón que tengo para vivir, trabajar diario y seguir aportando como lo he hecho siempre al desarrollo de la comunidad de Moca y toda la región”, expuso del decano de la radiodifusión dominicana.

Manifestó que para él y su familia Radio Ideal no es una empresa, sino una institución de servicio que está y siempre ha estado al lado de las mejores causas de Moca y la República Dominicana. Dijo que diariamente visita las oficinas de esta estación radial, por lo que es una razón importante en su existencia “Esa emisora no la vendo por ninguna cantidad de dinero, lo que he hecho por mi pueblo y el valor que da todo el pueblo a la emisora vale más que todo el dinero que podrían darme”, significó el empresario Mireles, a quien se le considera una persona con una visión democrática y pluralista en el manejo de su empresa.

Dijo que lo único que exige a los productores y conductores de programas es que respetan a las demás personas, los derechos de cada persona sin importar el nivel social, raza, color y religión, pero nunca me meto con los comentarios que puedan hacer a favor o en contra de cualquier político “en la Radio Ideal tenemos personas que piensan y defienden distintos intereses”, expuso.

Destacó que lo más importante es que ha logrado desarrollar una estación radial que está y ha estado al servicio de los mejores intereses de la sociedad. “Nuestra labor ha sido y es en beneficio de la promoción del desarrollo social, económico, cultural, deportivo y los más sanos intereses de toda una comunidad, la región y el país”, estableció el reconocido radiodifusor.

Relacionado