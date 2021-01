Empresario propone ley que obligue el uso de mascarilla porque “decretos presidenciales “no son suficientes”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- El presidente de la empresa Global Marketing Publicidad, Jorge Domingo Toribio propuso este martes la creación de una ley que obligue el uso de la mascarilla y la forma de que el Gobierno vaya abriendo la economía de la República Dominicana, como lo han hecho algunos países europeos.

Toribio consideró, a través de un comunicado, que a pesar de las buenas intenciones de las autoridades criollas de controlar la pandemia y evitar más contagios, los decretos presidenciales para el toque de queda y el cierre de los negocios no son suficientes, debido a que las experiencias evidencian que muchos ciudadanos no lo respetan, si no hay una consecuencia real.

En ese sentido, el también catedrático universitario, propuso una ley en la que se obligue a las personas a usar las mascarillas, a un distanciamiento considerable, con multas que vaya de 5 mil pesos la primera vez, 10 mil pesos la segunda ocasión y 25 mil pesos por tercera vez, además de un sometimiento a la justicia, con cárcel de 3 meses a un año de prisión, por atentar contra la salud pública de los dominicanos, y a las empresas que violen dicha ley una multa de 100 mil pesos en adelante.

Otra forma podría ser según Domingo Toribio, es la modificación a la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para introducirle un artículo que tenga que ver con el uso obligatorio de mascarilla. La OMS considera que el uno de esta evita el contagio en más de un 95 por ciento, aunque algunos científicos de la salud aseguran que el porcentaje de contagio es de un 1%.

Consideró que el gobierno del presidente Luis Abinader debe pensar que no todos los sectores de la vida nacional estaban violando las disposiciones oficiales, muchas empresas, instituciones y ciudadanos están cuidando las reglas, sin embargo, están siendo sacrificados igual que quienes las violan por la falta de educación, conciencia y una disposición legal.

El catedrático de las asignaturas Comercio Electrónico y Relaciones Públicas de la UNPHU, aseguró que hay empresas de diversos tamaños que no han recibido apoyo del gobierno central por una razón u otra y están cerradas desde marzo del 2020, miles de trabajadores informales que están en el “aire’ sin trabajar, que hoy día no saben qué hacer y sus únicas esperanza es que puedan reabrir y seguir adelante.

En ese sentido, el doctor Jorge Domingo Toribio propuso que el gobierno centre sus acciones en los diversos barrios, los colmadones que se aglomeran a ingerir bebidas alcohólicas y a las empresas y otros tipos de negocios que irrespetan la disposición y darle un tiempo prudente de una sema para que adquieran medidores de temperaturas corporales, alguien en la puerta que controle las entradas, que tengan alcohol o mano limpia y el uso de las mascarillas obligatoria.

Mientras que a los hoteles y restaurantes, entidades bancarias, plazas, farmacias, supermercados, colmados, tiendas, el gobierno autorice abrir sus puertas de manera normal si en verdad quieren reactivar la economía, porque de lo contrario veremos mucho más negocios irse a la quiebra. También a las personas que transitan en sus vehículos privados, con sus familias puedan viajar a cualquier hora del día y de la noche.