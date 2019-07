Empresario John McAfee afirma se encuentra en Lituania junto con su esposa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario estadounidense John David McAfee informó este martes en su cuenta de Twitter que se encuentra en Lituania junto con su esposa Janice, tras ser enviado a Londres por las autoridades dominicanas luego de un acuerdo.

“@theemrsmcafee (Janice) y yo en Lituania en nuestras instalaciones seguras. El brazo largo del corrupto Departamento de Justicia de los Estados Unidos no llega hasta aquí. Nos relajaremos un día o dos y volveremos al negocio de combatir la injusticia donde sea que la encontremos”, indicó el fundador de la compañía de antivirus McAfee.

La semana pasada McAfee fue detenido en Puerto Plata junto a varias personas con un arsenal en un yate.

Los abogados Cándido Simón, Jean Carlos Decena y Carlos Olivares informaron que el empresario, quien también es ciudadano inglés, fue enviado a Inglaterra porque en la investigación realizada después de su apresamiento, no se encontró nada en su contra, y él decidió escoger a Londres como lugar de destino.

McAfee escribió en Twitter que huyó de Estados Unidos después de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había intentado detenerle por supuestos delitos fiscales.

.@theemrsmcafee and I in Lithuania at our secure facility. The long arm of the corrupt U.S. Justice Department does not reach here. We will relax a day or two and get back to the business of fighting injustice wherever we find it. pic.twitter.com/KPN9Z4qUbY

— John McAfee (@officialmcafee) July 30, 2019