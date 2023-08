Empresario Jesús Cabrera deja entrever que “se va del PLD” tras resultados encuesta

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- El empresario turístico y dirigente político puertoplateño Jesús Cabrera ha dejado entrever que pudiera marchase del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Cabrera se entrevió a adelantar su futura salida de esa organización política en un mensaje enviado a sus seguidores que circula en las redes sociales, luego de los resultados de una encuesta para la escogencia del candidato del PLD a la Alcaldía de San Felipe de Puerto Plata.

“Señores nos dieron un golpe de estado, no solamente perdimos la encuesta, me colocaron en el tercer lugar y con la tasa de rechazo más alta. Wady y Javier empatados técnicamente. Así que ya ustedes saben quedamos fuera, pero yo no quedo fuera solamente de la boleta, yo quedo fuera del PLD… Hasta ahí lo dejo”, expresó.

Jesús Cabrera quien es uno de los políticos jóvenes locales que goza de gran aceptación en la población puertoplateña, era uno de los cuatro precandidatos a la nominación municipal del PLD en este municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata.

Su aparición en el escenario político de “La Novia del Atlántico” se produce en el 2010 cuando presentó sus aspiraciones a diputado por la Primera Circunscripción Electoral de Puerto Plata, contando con un gran caudal de prosélitos, pero no pudo alcanzar una curul en la Cámara Baja.

De igual manera, en el 2020 Jesús Cabrera fue el único dentro del PLD de forma democrática y valientemente enfrentó con gallardía al otrora poderoso Walter Musa por la candidatura municipal del partido morado con la estrella amarilla.

Tras el resultado de las Elecciones Generales Extraordinarias Municipales del domingo 16 de marzo del 2020, donde el PLD y el alcalde reeleccionista Walter Musa fueron derrotados por el PRM y Roquelito García, Cabrera emergió como la única opción peledeísta para reconquistar el Cabildo local.

Sin embargo, la realidad ha sido otra, ya que Jesús Cabrera a pesar de tener la mayor presencia en las bases del PLD, en los medios de comunicación y las redes sociales, “pierde la referida encuesta” tras ser superado por Javier Clark y Wady Musa, este último, no había competido políticamente en más de 25 años.