Empresario explica porqué Peralvillo es único municipio fuera de Ley de Ordenamiento Territorial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El empresario Maximino Brito Lazala, resaltó la razón por la que Peralvillo, es el único municipio que quedó fuera de la Ley 368-22, sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, recientemente aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo.

Dijo que en esta excepción siente que ha obrado algo sobrenatural, como “un milagro” donde están puestas “las manos de Dios”.

“Qué sucede, ‘cosas del destino y de las manos de Dios’. El único municipio que quedó fuera de la Ley 368-22, sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, es Peralvillo. Por qué? Porque la Ley no puede ser retroactiva y ya Peralvillo, con un visionario alcalde que sin dudas va a ser el principal líder político de la provincia de Monte Plata, porque es un hombre con condiciones excepcionales, Juan Francisco Manzueta (“El Profe”), con los regidores sencillos y humildes de ese pueblo y todo el pueblo, del humilde municipio de Peralvillo, son el único municipio que se adelantó e hizo su ‘Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial'”, explicó Brito Lazala.

Dijo que las autoridades municipales hicieron un pacto con el Grupo que él representa, para convertir el municipio en un “Santuario Ecológico Oro”.

“La Alcaldía hizo un pacto con el Grupo que nosotros representamos para que Peralvillo sea el primer municipio de la República Dominicana “Santuario Ecológico Oro”, Capital del Turismo Verde y donde se va a aplicar el Plan Maestro y el Plan Director”, agregó.

Brito Lazala, presidente del Fondo Privado de Inversión y del Grupo Rancho Verde, añadió que Peralvillo va a ser el único ayuntamiento de la República Dominicana que va a tener una “Oficina de Planeamiento Urbano”, donde va a participar una de las empresas más grande del mundo de Land Planner (Planeadores de ciudades); Una empresa que ha hecho más ciudades en los cinco continentes

Comentó que Peralvillo no tiene un hospital, no tiene un vertedero, no hay un banco comercial. No tiene ninguna de las cosas básicas de una ciudad. Es más, cuando se hizo el lanzamiento del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial

Asimismo, el alcalde dijo que “este municipio tiene 491 años, cuando Francis Drake vino, los tesoros de la ciudad los escondieron en Peralvillo y sin embargo la gente de Peralvillo, no nace en Peralvillo. Nacen en Yamasá, en Villa Mella, en Santo Domingo Norte, porque no hay un hospital, a menos que nazcan con partera”.

Al abundar sobre las bondades de este municipio, dijo que también ahí está Río Verde, que es afluente de Peralvillo y ahí está el Río Cuance, que pasará a la historia como el río donde se iba a cometer el genocidio ecológico más grande de América, por que ahí era que pretendían hacer la Presa de Cola.

Monte Plata

Al referirse al estado en que se encuentra Monte Plata, dijo que “Después que murió Trujillo, vino el Consejo de Estado, vino Juan Bosch, vino el Triunvirato, vino Balaguer, vino Leonel, Hipólito, volvió Leonel, Danilo y ahora Abinader y la provincia está registrada como la tercera provincia más pobre del país y dice Wikipedia, que no han desarrollado el ecoturismo. Lo que quiere decir que todas las acciones que se han hecho, los modelos que siguieron no han sacado a Monte Plata del atraso”.

Finalmente refirió que cuando Peralvillo, sea certificado “Santuario Ecológico Oro”, la tierra de Peralvillo van a hacer así -hacia arriba-, su precio y su agricultura va a ser certificada Agricultura Orgánica y eso, si no es un récord, es un buen average.

El ingeniero, empresario, experto en geopolítica y negocios y poeta, ofreció estas informaciones al ser entrevistado en el espacio «Puntos de Vista» que produce y conduce Dania Goris, los domingos a las 8:00 de la mañana por Color Visión, Canal 9.

