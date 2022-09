Empresario dona ambulancia a municipio Sabana Grande de Boyá

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA. -El empresario Wilkin García Peguero, propietario de Inversiones 3.14, donó este lunes una ambulancia para brindar servicios a los ciudadanos del municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

La entrega se realizó con una caravana por las principales calles del referido municipio, donde las personas mostraron su agradecimiento al joven empresario, por la importante labor y el trabajo que está realizando en beneficio de los más necesitados.

Las personas que participaron de la actividad aseguran que Inversiones 3.14 ha llegado a evolucionar la economía de Sábana Grande de Boyá y que, aunque han querido dañar la imagen de Wilkin García, este todavía “no ha engañado a nadie y que ha cumplido con el pago en el tiempo establecido”.

No teme ser allanado

Por otro lado, García Peguero afirmó que su negocio es legal y que está aprobado por ley, tras afirmar que existe un plan para ser apresado en los próximos días.

“Nosotros traemos prosperidad y progreso a un pueblo, nosotros no lavamos dinero, no bregamos con drogas y no usamos armas de fuego ilegal”, dijo García Peguero.

Expresó que está en disposición de ser investigado, “pero de manera correcta”, para que se les garanticen todos sus derechos fundamentales consignado en la Constitución de la República.

Afirmó que en la pasada semana levantó un acta y se puso a disposición de la justicia por “videos falsos que fueron atribuidos a su negocio”.

Indicó que apresarlo “es intentar con las finanzas de un pueblo que sufre, que está lleno de necesidad y confío en su negocio para mejorar su economía”, al tiempo que, responsabilizó a las autoridades de cualquier cosa que pueda pasar con el dinero de las personas que tienen inversión en 3.14, en caso de ser apresado.

Relacionado