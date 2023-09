Empresario dice clave del éxito en los negocios es «insistir, persistir y nunca desistir»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario y CEO fundador de Ace International, Ramón Tavarez Frías, afirmó que para tener éxito en los negocios o cualquier cosa que una persona se proponga se debe siempre “insistir, persistir y nunca desistir”.

Explicó que, en los inicios de su empresa de programa de verano, entraba junto a su socio a las universidades de Santiago, aula por aula, en medio de las clases, para promover lo que ofertaban, y cuando lo sacaban de la institución educativa se cambiaban el Tshirt y volvía a entrar.

Tavarez Frías, narró que había una profesora que no lo dejaba entrar a su clase, pero iban todos los días, hasta que después de dos años la profesora les permitió el acceso con la frase “Entren persistente, y el insistente”, y desde ese tiempo la catedrática siempre los dejó entrar.

Frías, junto a Rafael Martínez, tiene una empresa donde le dan la oportunidad a los jóvenes para que trabajen en los Estados Unidos y puedan tener un intercambio cultural.

Argumentó que es difícil lanzarse al vacío, pero “se debe encontrar con lo que te gusta” y entonces darle duro “hasta que prenda”.

Por otro lado, se refirió a los hater como personas que imitan, lo cuales “podrán imitar todo, menos tus sueños”, de igual forma, recomendó olvidarse de ellos, pero siempre escucharlos porque son los que “te motivan”.

“Los haters son lo más chulo en la vida, es lo mejor que te puede pasar, que una gente no quiera tu progreso, porque tú te motivas y sacas lo mejor de ti”, dijo el empresario.

Aconsejó a los jóvenes que quieren ser exitosos, perseverar y ser pacientes, y cuando el negocio vaya creciendo, no volver hacia atrás, sino “echar más leña al fuego” y ponerle más empeño.

“Si tú te llevas del primero que te dice que no puedes, tú fracasaste ese día si te vas a acostar. Tienes que intentarlo 10 veces, ya que, no sabes si en la once está tu oportunidad”, afirmó Martínez.

Estas declaraciones Ramón Tavarez Frías las externó en el programa «Influencia», conducido por Pedro Guzmán, y transmitido por El Nuevo Diario Podcast.