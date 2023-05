Empresario de Las Matas de Farfán denuncia su identidad es utilizada para estafar comercios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un joven empresario de Las Matas de Farfán denunció que ha sido víctima de robo de identidad, luego de comprar un vehículo a un hombre que utiliza su cédula para perpetrar estafas en establecimientos comerciales.

Robinson Roa Montilla, es un emprendedor y estudiante contabilidad, que acusó a personalidades de las redes sociales de exponer su imagen, sin investigar y obviando la denuncia que realizó en la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, lo que ha provocado que reciba amenazas de muerte de manera constante.

“Me publicaron como una persona delincuente, buscada por hacer un robo en airbnb, pero yo no tengo la necesidad de cometer tal tipo de fechoría, yo vine aquí a disculparme ante el país por la imagen que publicaron mía, pero también a pedir que se disculpen conmigo las personas que publican estas cosas en las redes sociales”, pidió.

Roa Montilla explicó a El Nuevo Diario TV, en su programa “El Nuevo Diario los Sábados”, que el supuesto estafador obtuvo una copia de su cédula al momento de la compra de un vehículo y desde entonces, se ha desplazado por el país realizando consumos exorbitantes en establecimientos comerciales para pagarlos a través de transferencias fraudulentas a su nombre.

(Ver programa).

Este joven que se define como una persona trabajadora y de respeto solicitó a “la fiscal de Gapre que ponga un chin más de carta sobre el asunto”, tras asegurar que es acosado por miembros de la Policía Nacional que, tras la denuncia de influencer lo ven como un fugitivo.

“Esta denuncia se ha convertido en mi cédula porque la Policía me para, me revisa por todos lados y mientras no enseño este papel no me dejan ir porque estoy prófugo prácticamente, me anda buscando la Policía”, precisó.

En tal sentido, manifestó que esta situación ha puesto en vilo a su familia y a sus negocios, por lo que insistió en su llamado a las autoridades para que esclarezcan esta situación que está afectando su imagen.

“A mí me ha costado mucho tiempo crear un nombre y ser una persona de bien para que hoy en día ellos en dos minutos, por conseguir like en una red social afecta mi imagen, mi nombre y la trayectoria que llevo”, comentó.

Asimismo, advirtió que procederá de manera legal en contra de las personas que persisten en difamarlo, a pesar de las múltiples denuncias que ha realizado.

“No puedo estar metido todos los días en la capital perdiendo tiempo y dinero, yo quiero trabajar y que me dejen tranquilo”, pidió.

