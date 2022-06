Empresario Cirilo Moronta en NYC se juramenta en el PRM.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El empresario Cirilo Moronta, propietario de los restaurantes “809 y Dyckman Express”, ubicados en el Alto Manhattan, se juramentó la noche de este miércoles en esta ciudad en el Partido Revolucionario Dominicano (PRM).

Dicha juramentación la hizo la secretaria general del partido de gobierno y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, en el local de la seccional en El Bronx.

Carolina expresó: “Cirilo, juras trabajar bajo las directrices de los compañeros de esta seccional y la dirección nacional del PRM, en favor de nuestras causas, en favor de la democracia de la RD, en favor de la gestión del presidente Luis Abinader, y en favor de los perremeístas y los dominicanos” Si juro contestó.

Moronta estuvo acompañado por el senador perremeísta por la provincia Espaillat, empresario Carlos Gómez, y de los altos dirigentes del partido en la Gran Manzana.

Al término de la juramentación recibió aplausos de los presentes. El nuevo perremeísta prometió seguir trabajando en favor de la comunidad y todo el PRM. “Tomar esta decisión me tomó mucho tiempo. Lo hice porque el presidente Abinader me ha dado toda la confianza, me ha distinguido.

Recuerdo sus primeros viajes cuando venía a NYC, donde primero iba era al restaurant 809, y las puertas siempre estuvieron abiertas para nuestro presidente.

Además, por lo comprometido que él se siente con la comunidad dominicana, primer presidente que se ha identificado con los dominicanos del exterior.

Asimismo, Moronta agradeció al presidente Luis Abinader, al senador Gómez, y a todas las militancias del partido por su aceptación.

Video:

Relacionado