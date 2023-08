Pedro Brache cree RD debe crear fondo de contingencia como aprendizaje del covid-19

Define como misión cumplida sus tres períodos en el Conep

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – De acuerdo con el presidente del Grupo Rica, la pandemia de coronavirus que afectó al país y al mundo, dejó grandes experiencias, una de ella fue aprender a “pensar como país” y crear un fondo de contingencia para afrontar situaciones similares.

En ese sentido, Brache consideró, que además la República Dominicana debe tener “bien identificado” un equipo de emergencia que esté conformado por el sector privado y los entes públicos, a los fines de hacer frente a situaciones como la vivida por el país en esos años.

“Luego de pasado todo esto, yo creo que un aprendizaje que hay que tener es que el país tiene que crear un fondo para este tipo de situaciones”, aconsejó el también expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Detalló que una vez concluída la pandemia, República Dominicana tuvo que apelar a los 12 o 14 mil millones de pesos de excedentes en los Fondos de Pensiones, lo que sirvió para comenzar el Fase 1 y Fase 2, programas de ayuda ideados por el Gobierno para ayudar ante la pandemia.

“El país no sabía qué hacer en ese momento. No sabían los médicos, no sabía el Gobierno, no sabían los empresarios. Era una situación que era de día a día”, agregó.

Misión cumplida en el Conep

El expresidente del Conep describió como una misión cumplida sus tres períodos de dos años al frente del órgano que agrupa a los empresarios.

Brache, quien participó en una entrevista en el programa de Podcast de El Nuevo Diario, conducido por Persio Maldonado, Julia Muñiz Suberví y Abigail Díaz, manifestó que la Junta Directiva que le acompañó en su presidencia del gremio empresarial, estuvo a la altura de muchas situaciones que se presentaron en el país.

“Yo creo que mis sentimientos, después de tener seis años ahí, que es uno de los períodos más largos de la historia del Conep, es un sentimiento de misión cumplida”, consideró el empresario.

Una de esas “muchas situaciones” a la que hace alusión es la suspensión de las elecciones congresionales y municipales de febrero del 2020, cuando al enterarse de la noticia llamó a la Junta Directiva para trazar la línea a seguir como ente empresarial.

“Fueron momentos muy difíciles en la historia dominicana”, sostuvo, agregando que además para coronar su gestión tuvo que lidiar con una pandemia que afectó al poder económico.

Pedro Brache fue electo presidente del Conep en noviembre del 2016, donde permaneció por unos seis años, tres períodos de dos años al frente del importante órgano empresarial.

Conforme con el relevo

Pedro Brache dijo sentirse muy conforme del relevó que lo sustituyó en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, presidida por Celso Juan Marranzini. Adelantó que la actual administración del gremio que agrupa a los empresarios, va a hacer una buena gestión, incluso superar la anterior.

