Empresario y activista considera negativo el 2017 para comunidad dominicana en Nueva York

NUEVA YORK._ El prestigioso empresario y activista comunitario Cirilo Moronta, consideró que el año 2017, dejó un balance más negativo que positivo para la comunidad latina y especialmente la dominicana en Nueva York.

Moronta, propietario del emblemático restaurante lounge 809 en la calle Dickman del Alto Manhattan y quien todos los años entrega cientos de pavos y juguetes a comunitarios del área, dijo que desde su punto de vista, la comunidad que sus oficiales electos trabajen más a favor de toda la comunidad.

“Estamos siendo los efectos de un huracán categoría 4, ciclón bomba, con los cambios y las políticas del Gobierno de Donald Trump, tienen a la gente con temor de lo que va a pasar, por tantos comentarios y políticas negativas en contra de los inmigrantes”, dijo Moronta, quien fue también candidato a diputado en ultramar por el PRSC y el BIS en las pasadas elecciones.

“Eso hace que todo el mundo se aguante, especialmente en cuanto a las inversiones. El 2017, no fue el mejor año para el sector empresarial y esperamos que el 2018, venga con cambios a favor de nuestro sector y la comunidad”, agregó.

“Muchos dominicanos e inmigrantes de otros países, tienen miedo hasta de salir a las calles, porque no saben qué tipo de represalias se tomarán contra ellos y quienes tienen sus pesitos, tienen que aguantarlos para no gastarlos, porque no saben si los van a deportar”, dijo Moronta.

“La situación afecta a toda la comunidad en general, es lamentable y el panorama no se ve bien”, añadió.

“Pero esperemos que las cosas cambien, porque vi a un ex asesor de Trump en CNN, diciendo que Trump tiene un 30% de terminar su mandato y eso indica que algo va a pasar”, añadió.

“Ojalá que lo que pase sea rápido y que sea a favor de todos los millones de inmigrantes que estamos preocupados, porque todos tenemos familiares afectados. Esperamos salir a camino y por la puerta grande”, dijo el empresario.

