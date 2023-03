Empresa extranjera diagnostica fallos técnicos y riesgos en plantas eléctricas de Punta Catalina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las plantas eléctricas de Punta Catalina presentan algunas fallas técnicas en sus componentes y el riesgo de que otras piezas produzcan malestar en su funcionamiento. Esto lo diagnosticó la empresa Sargent & Lundy en la auditoría técnica y forense que le practicó a las plantas, luego de ganar la licitación convocada por Energía y Minas.

La auditoría se concentró en el proceso de construcción de esas termoeléctricas. Su minucioso informe final, fechado a 19 de mayo de 2022, detalla los pormenores del estudio y los hallazgos realizados. Fue preparado por 16 expertos extranjeros.

Se determinó esto: «El transportador de tubos que se utiliza para transportar el carbón desde el muelle hasta la zona de almacenamiento está experimentando fallas masivas y simultáneas de los rodillos después de cada ciclo de descarga, lo que provoca retrasos operacionales. El problema más probable es que los rodillos están mal dimensionados para las cargas ejercidas por el sistema».

¿A qué se debe? Podría ser por «problemas de diseño o de fabricación en los cojinetes o en los bastidores de soporte de los rodillos, ya que la capacidad de carga es tan buena como el componente más débil. Los problemas de operación también pueden suponer una carga excesiva para los rodillos, como la sobrecarga de los transportadores, el pandeo excesivo de la cinta, bultos más grandes de lo especificado, la sobrecarga del transportador, etc.»

«Se determinó que la recogida del transportador de tubos se desviaba claramente de la especificación de la CDEEE».

«La planta experimenta fallas recurrentes en las cintas del transportador de tuberías después de cada operación de descarga de barcos».

Aunque no ha habido problemas con el transportador de banda en artesa, podrían ocurrir en el futuro: «…se descubrió que el recorrido de recogida no cumple los requisitos CEMA de 2.5 % de centro a centro más 600 mm para las cintas vulcanizadas empalmadas. El contratista utilizó el 1.5 % de distancia de centro a centro como base».

Recuperación de pórticos

No se han observado desviaciones de la especificación de la CDEEE. Sin embargo, los sistemas de lubricación automática no han operado correctamente desde la puesta en marcha». ¿La solución? «Se sugiere que el OEM solucione estos problemas directamente, ya que varios factores podrían provocar estas fallas, y esto no está claro según la revisión de los documentos».

Pilotes corroídos

Los pilotes se están deteriorando. Solo están protegidos en la parte sumergida en agua: la otra parte está al descubierto, sufriendo seriamente la corrosión marina.

Otros hallazgos

«Los ventiladores fueron especificados para tener una característica de potencia sin sobrecarga», pero sucede que «Los ventiladores PA e ID no presentan esta característica». Lo cual «puede contribuir a los disparos que se han experimentado por sobrecarga del ventilador. Para resolver esto podría ser necesario instalar motores de ventilador más grandes».

«La capacidad de los ventiladores PA requiere una revisión adicional». «Los ventiladores ID están sujetos a desgaste debido a las cenizas volantes contenidas en los gases de combustión».

La caldera de aire

Esta no ha mostrado inconveniente alguna, pero tiene «elementos que no cumplen los requisitos de las especificaciones», y algunos «equipos se especificaron pero no se suministraron…».

«Las cestas del extremo frío del calentador de aire no parecen haber sido diseñadas para contener la posible deposición de ABS en caso de que se instale un SCR en el futuro. Parece necesario reconstruir el calentador de aire».

La caldera

El diseño de las piezas de la caldera responde a los requerimientos. Lo que se halló fue unas «desviaciones identificadas entre el contrato del Propietario / EPC y el contrato EPC / B & W se señalan como aquellas que deberían haber sido aprobadas por el Propietario o su ingeniero».

El condensador

«Las válvulas de descarga del condensador están estranguladas para mantener el flujo de agua circulante y el nivel de agua en el condensador y a través del mismo, lo cual no es un diseño típico». Esa estrangulación de las válvulas ha provocado «problemas con fallas en la integridad del revestimiento en la tubería aguas abajo de las válvulas».

El diagnóstico es contundente: «Este problema continuará, y el riesgo de causar interrupciones adiciones es alto, con una gravedad alta ya que la tubería no se puede aislar y la planta requerirá una interrupción para repararla».

El sistema contraincendios

En el sistema contraincendios se detectaron «problemas de confiabilidad operacional y de instalación, que se revisarán más adelante». Mientras tanto, «Los problemas con los sistemas que no están operando se consideran un problema de Se seguridad importante…».

Por otra parte, se ha comprobado el cumplimiento de los valores de garantía de producción neta, heat rate, carga mínima, emisiones y consumo de cal.

