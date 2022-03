Empresa denuncia Medio Ambiente en Santiago le suspendió operaciones sin previa notificación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. -Cesar Espinal, propietario de la empresa Talaga SRL en Santiago, solicitó al director provincial del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Ruiz, realizar los debidos procesos de investigación correspondientes a su denuncia sobre la suspensión de las operaciones sin antes ser notificados.

Espinal expresó que el director ordenó y prohibió el desplazamiento de sus patanas sin enviar una notificación” a mí me detuvieron la patana en el Cruce de Jacagua el sábado, se me argumentó que yo necesito un permiso, una carta de ruta para que esa patana transite, lo cual la ley en ningún lado lo dice, ni lo establece”, subrayó.

Resaltó que mediante una conversación telefónica con Ruiz “él me dijo que si salía una de las patanas mías a las calles me la iba a meter presa, me la iba a incautar, obviamente ustedes la ven aquí parada, tenemos otras paradas, que no la hemos querido movilizar hasta que esto se resuelva”.

El empresario explicó que una persona que reside próximo a la empresa se está dando la tarea de satanizar el negocio y dijo a los medios de comunicación que recibe amenazas de parte suya, algo que éste asegura desconocer.

“yo nunca he amenazado a esa señora, no conozco esa señora, la conozco porque pasa por ahí, los vecinos muchos de ellos se han acercado a unirse a la causa y dejarnos saber que no tienen problemas con nuestra operación”, manifestó.

