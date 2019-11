Empresa capital dominicano en EE.UU celebra 50 años sirviendo sus productos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA JERSEY.- La empresa de capital dominicano Cibao Meat Products celebró el pasado fin de semana sus 50 años en Estados Unidos, sirviendo decenas de sus productos cárnicos a miles de establecimientos comerciales en más de 30 estados.

El acto fue realizado en “The Grove Distinctive Catering” y asistieron más de 500 personas.

La compañía fue fundada en el 1969 en la avenida Ámsterdam en el Alto Manhattan, por el alemán Siegfried Vieluf y su esposa dominicana Ligia Cabrera.

Certificada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de USA, se ha convertido en empresa líder de su especie desde Nueva Inglatera hasta La Florida, distribuyendo el Salami Campesino, Induveca, Sosua, Checo, Don Filo, Pavolami, Jamonada Don Pedro, Salami Del Pueblo, Salapeño, Longaniza Cibao, Jamón Induveca, pechuga de pollo “Golden Brown Chicken Bread” y la de pavo “Golden Brown Turkey Bread”, entre otros productos.

El acto fue bendecido por la pastora Mencía Solís, seguido de un homenaje póstumo a su fundador. Luego habló Jaline Isidor Horta, directora de marketing, quien dedicó la celebración a su abuelo fallecido hace 13 años.

Luego Heinz Siegfried Vielud Jr., nieto también, en representación de la nueva generación manifestó que estará al mando de la tradición y el futuro de la compañía, agregando “que el éxito es inevitable y las caídas son temporeras.”.

Por su parte, Lutzi Vieluf de Isidor, actual presidente, reconoció el esfuerzo y visión de su padre por crear la exitosa empresa, destacando el trabajo de los empleados por su dedicación y responsabilidad durante las cinco décadas, a sus distribuidores, suplidores y consumidores por preferir nuestros productos.

Añadió que la nueva generación tendrá la responsabilidad que conlleva arduo trabajo, compromiso, dedicación, honestidad y sacrificio para seguir llevando esta empresa a la expansión y crecimiento.

En la compañía laboran más de un centenar de personas, la mayoría dominicanos, precisó Vieluf de Isidor.

Por su parte, Heinz Vieluf Cabrera, ejecutivo, valoró el tener medio siglo en el mercado. “Se ve fácil, pero fueron trabajos fuertes; recuerdo que en mi niñez no quería trabajar, pero me obligaron, con el tiempo me gustó y miren donde estamos”, precisó el actual senador por la RD.

Agregó que “estos fueron los valores que nos enseñaron nuestros padres, la disciplina y el trabajo, sintiéndonos orgullosos de nuestros años y eso lo transmitimos a nuestros hijos”, sentenció.

Agregó que Cibao Meat vino para quedarse y será de las manos de la nueva generación de la compañía.

Mientras que el arquitecto Julio Isidor, gerente general, destacó la trayectoria de la empresa, presentando un video desde sus inicios hasta el día de hoy y sosteniendo que la empresa quiere continuar brindando un servicio de calidad para beneficio de los consumidores y nuestra familia.

“Dado el liderazgo que hemos ganado en el mercado, tomamos la decisión de adquirir modernas maquinarias y de tecnología más avanzada para las nuevas instalaciones físicas, ubicadas en el 92 Green Pond Rd. Rockaway, Nueva Jersey, en una edificación de 74 mil pies cuadrado y cuatro acres de terreno”, dijo.

Por los aportes de la empresa a las diferentes comunidades, fue reconocida por el Congreso de los EE.UU, a través del congresista Adriano Espaillat y la compañía de publicidad Admeric-ADS. Al final del acto se ofreció un banquete y durante varias horas amenizado por música en vivo.

