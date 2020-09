Empleados de San Cristóbal abogan por evitar descalabro económico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN CRISTÓBAL.- La directiva y los miembros de la Asociación de Empleados de la provincia San Cristóbal se unieron este martes al clamor de las fuerzas vivas del país, para que el nuevo Congreso desestime el proyecto de ley con el cual, pasados legisladores, pretendían despojar del 30 por ciento de sus recursos a los fondos de pensiones.

Durante un encuentro la entidad indicó que, en su lugar, el Congreso tiene una gran oportunidad de prestar un eminente servicio al país propiciando una reforma a la Ley del Seguro Social para lograr pensiones mejor remuneradas.

William Alcántara, vocero de la Asociación de Empleados, dio apertura a la actividad dando las gracias a los asistentes, a quienes dijo que el acto fue convocado con el objeto de compartir ideas e inquietudes que, de ser acogidas, podrían evitar muchos perjuicios a las ya debilitada economía y presupuestos familiares como resultado de la pandemia del COVID-19.

“Como empleados que servimos en diferentes áreas de la economía y también como padres de familia, conocemos en detalle cada vez que un impacto negativo toca o amenaza los presupuestos hogareños, principalmente cuando se producen grandes alzas de precios en productos de consumo básico, específicamente alimentos”, destacó.

Alcántara dijo que los empleados de San Cristóbal y de otras poblaciones están muy preocupados de que esos productos esenciales, de por sí ya elevados, puedan seguir aumentando “si se sigue adelante con la pretensión de algunos ‘desquiciadores’ dirigentes políticos que presionan la aprobación de un proyecto de ley para entregar el 30 por ciento de los fondos de pensiones a los trabajadores suspendidos por los efectos de la pandemia del coronavirus”.

El vocero señaló que “los promotores de esta alocada iniciativa legislativa se venden como salvadores o abanderados de la clase trabajadora, pero en realidad su único objetivo es de promoción personal y de paso crear problemas al nuevo gobierno, a sabiendas que tocar los fondos de pensiones trastornaría la economía nacional, llevándola prácticamente a un nivel inmanejable”.

Agregó que “esos promotores de sueños y engaños, porque de ese se trata, están bien conscientes de este daño, pero no les importa porque su compromiso y preocupación no es con los trabajadores y los afiliados a la Seguridad Social, sino con intereses en que no cuenta la sensibilidad social, ni tampoco las verdaderas causas populares”.

Alcántara afirmó que “a la cabeza de esta fabulación están Pedro Botello y Ramón Rogelio Genao, quienes a pesar de sus presiones y maliciosas manipulaciones mediáticas no han logrado imponer su contraproducente fórmula en un recién estrenado nuevo Congreso que tiene por delante verdaderas urgencias nacionales”.

En el encuentro habló la también vocera de la Asociación de Empleados, Fideligna Villegas, quien destacó que “en su afán desmedido de auto presentarse como un paladín a favor de los trabajadores dominicanos, Botello lo que ha logrado en realidad es quitarse el antifaz de salvador”.

A seguidas añadió que Botello ha mostrado entonces “su verdadero rostro de dirigente ofuscado y obstinado, que una y otra vez promueve manifestaciones, más bien tumultos, donde no se observa el distanciamiento social, considerado el medio más efectivo para prevenir contagios de COVID-19”.

“Ha quedado claro, entonces, que a Botello y a quienes le siguen en su desenfrenada carrera, no les importa la vida, la salud y la suerte de dominicanos que en medio de estas demostraciones en la vía pública pueden contagiarse y también afectar con el virus a otras personas ajenas por completo a sus ansias y pretensiones.

Tanto Alcántara como Villegas dijeron confiar en la serena reflexión de los nuevos legisladores para que no se dejen confundir por Botello y sus pocos seguidores y que desestimen cualquier iniciativa que pueda desestabilizar la economía, en un momento de la vida nacional que demanda unidad y ante todo prudencia.

“El nuevo Congreso sí tiene por delante una gran oportunidad de prestar un gran servicio a la nación y a la ciudadanía en general si acoge la propuesta que respaldan fuerzas vivas y diversos sectores para que se modifique la Ley de Seguridad Social, a fin de lograr pensiones mejor remuneradas, que desde hace tiempo es un clamor muy sentido”, recalcó Alcántara.

Asimismo, dijo que ese objetivo sería una gran conquista social y puede obtenerse aunando esfuerzos y buenas voluntades a través del diálogo sensato y un consenso debidamente concertado.